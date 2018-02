Z návrhu dohody o brexitu zmizí trestní klauzule. Smlouva má být mírnější

Podle britské stanice BBC odstraní EU z návrhu dohody o brexitu ustanovení o trestech za porušení dohodnutých pravidel, které by Velké Británii omezilo přístup na jednotný trh. Jejím hlavním cílem bylo vyhnout se zdlouhavému čekání na rozhodnutí unijních soudů. Již dříve trestní klauzuli kritizovala řada britských politiků.

Zástupci 27 unijních zemí na středeční schůzce Británii přislíbili méně přísné znění daného odstavce, tvrdí BBC. Zatím není jisté, jak přesně bude vypadat, údajně by ale mělo odkazovat na standardní proceduru takzvaného infringementu.

O podmínkách přechodného období, jež by mělo trvat od března 2019 do konce následujícího roku, začnou obě strany jednat v březnu. Brusel se domnívá, že během tohoto období by v Británii měly nadále platit unijní pravidla. Jako stát stojící mimo EU by se však již nemohla podílet na rozhodování o pravidlech.

Mezi pohledem EU a Británie na podobu přechodného období po britském odchodu z unie nadále panují zásadní rozdíly, upozornil minulý týden unijní vyjednávač Michel Barnier.

Podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona by bylo „netolerovatelné a nedemokratické“, kdyby země nadále podléhalo zákonům EU, ale neměla by právo se na nových normách jakkoli podílet.



Spory nadále panují zejména i v otázce práv občanů EU po brexitu. Domluvenou dohodu totiž britská strana odmítá aplikovat na ty unijní občany, kteří by do země přišli během přechodného období.