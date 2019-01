Šlo o jednu ze série nástěnných maleb, které proslulý umělec vytvořil loni v červnu ve francouzském hlavním městě. Ke krádeži podle pracovníků klubu došlo v noci na pátek.

Agentura AFP uvedla, že na kamerových záznamech byla vidět skupinka pachatelů v kapucích, kteří byli vyzbrojeni bruskou. "Jsme opravdu hluboce rozhořčeni. Vzali nám Banksyho práci, symbol rozjímání náležející všem - Pařížanům i lidem z celého světa," uvedl klub Bataclan na svém twitterovém účtu.

Bansky's tribute to Bataclan's victims stolen in ParisThieves took away a mural by the British street artist in commemoration of 2015 Paris attack victims. pic.twitter.com/icKr9OQoO0