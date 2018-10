Z předvikingské éry. Osmiletá dívka objevila ve Švédsku přes tisíc let starý meč

Významný objev se podařil teprve osmileté dívce na jihu Švédska. Ta objevila v jezeře Vidöstern v kraji Jönköping 1500 let starý meč, který podle odborníků pochází z předvikingského období. Nález vzbudil mezi archeology a historiky velký zájem. Informoval o tom server BBC.

Saga Vaneceková nalezla meč během letních prázdnin. Původně odborníci odhadovali stáří meče na tisíc let, později se však zjistilo, že je starý 1500 let a pochází ještě z období před vikingy.

„Každý den se vám nestává, že v jezeře stoupnete na meč,“ uvedl Mikael Nordström z místního muzea. To bylo velmi pravděpodobně zapříčiněno také velkým suchem, díky kterému byla voda v jezeře extrémně nízká a meč mohl být snadno objeven.

Starodávný předmět

„Cítila jsem něco ve vodě, tak jsem to zvedla. Mělo to rukojeť, šla jsem tedy za tátou, abych mu řekla, že to vypadá jako meč,“ řekla Saga švédské rozhlasové stanici Sveriges Radio. Otec dívky Andy Vanecek si nejprve myslel, že Saga našla ve vodě neobvykle tvarovanou hůl nebo větev.

Poté si přizval na pomoc kamaráda, aby se na podivný předmět podívali podrobněji, a zjistili, že jde o velmi starodávný předmět. Místní muzeum, které má nyní meč u sebe, uvedlo, že předmět byl extrémně dobře zachován, byl téměř nepoškozený.

Objev mladé dívky ihned strhl lavinu i na twitteru. Někteří uživatelé zde uváděli, že to připomíná staré legendy a dívka je nyní novou švédskou královnou. Podle médií to připomíná staré legendy z doby krále Artuše o Paní z jezera.

Eight-year-old Swedish girl Saga Vanecek is our queen and ruler now, and just in goddamn time. https://t.co/wz0w7SevGk — Angus Johnston (@studentactivism) 4. října 2018

Ta se vynořila z vod a darovala meč Excalibur králi Artušovi. Ten měl meč jako svou osobní zbraň až do smrti. Pak se vrátil zpět do jezera.

Jiní uživatelé odkazovali na příběhy o Harrym Potterovi z pera J.K. Rowlingové. Tomu se meč Godrika Nebelvíra objevil na dně jezera, když byl v nesnázích. "Je to Nebelvírův meč, že ano?" píše jedna z uživatelek.

Be honest @jk_rowling: This is the Sword of Gryffindor, isn’t it? https://t.co/Xa5Gygy11g — Emma Löfgren (@ekjlofgren) 4. října 2018

Další z uživatelů píše, že tento nález mnohem více vystihuje příběh typického Švédska než například sledi a lososi.

Ok, this story may be even more quintessentially Swedish than the herring and elk story. #Sweden https://t.co/gW1Q8QFS1Y — Ron Morrison (@kentuckyron) 4. října 2018

Objev mladé dívky vedl muzeum i místní úřad, aby v oblasti jezera pátraly po dalších možných historických artefaktech. Nalezli pak brož ze třetího století. Muzeum následně uvedlo, že průzkum jezera bude i nadále pokračovat.