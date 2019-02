Podle BBC přiletěl pětačtyřicetiletý muž z Thajského Bangkoku. Celníky upoutala jeho taška poté, co z ní vycházely prapodivné zvuky. Po kontrole zjistili, že je v ní ukryto zhruba měsíční mládě vážící jen něco málo přes jeden kilogram. Mládě muž ukryl ještě do plastového košíku na ovoce.

"Zvíře bylo v šoku a vydávalo trýznivé zvuky. Bylo velmi slabé," uvedli celníci. Podle AFP orgány nyní vyšetřují, zda je podezřelý součástí většího pašeráckého gangu. Muže, jehož totožnost zatím odhalena nebyla, měl prý "vyhýbavé odpovědi," když se jej celníci na zvíře ptali.

While smugglers may fear the iron hand with which Indian Customs comes down on them - we have a softer side too! A leopard cub was rescued by Customs, while being smuggled into India by a passenger, was fed, and later handed over to the forest dept for rehabilitation@WCO_OMD pic.twitter.com/PsnVHoujzK