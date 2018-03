Z trosek zříceného letadla v Nepálu se nečekaně vyhrabala žena

/VIDEO/ Zachranáře po havárii letadla bangladéšských aerolinek US-Bangla v Nepálu překvapila žena, která se z vraku letadla v úterý náhle dostala ven. Počet obětí nicméně stoupl na padesát, když v úterý ráno zemřel další zraněný. Příčina neštěstí se stále vyšetřuje, záchranáři už oznámili nález černé skříňky.

Bombardier Dash-8 dlouho po pádu hořel a hasičům zabralo hodně času, než se plameny podařilo dostat pod kontrolu a vrak bylo možné prozkoumat. Agentura AP uvedla, že byli záchranáři překvapeni, když se z trosek dostala ven žena v potrhaných šatech. Její jméno ani národnost ale neuvedli.

Sami se dostali z letadla i někteří další přeživší, například Nepálec Basanta Bohora.

"Náhle se letadlo silně otřáslo a pak zazněla hlasitá rána. Seděl jsem u okýnka a byl jsem schopen ho vyrazit. Co bylo potom, co jsem se dostal z letadla, si nevybavuji. Někdo mě odvezl do nemocnice," řekl Bohora listu Kathmandu Post.

Vysoký představitel aerolinek US-Bangla Imram Asif obvinil letecké dispečery v Káthmándú, že dali posádce špatné příkazy. Mluvčí společnosti oznámil, že kapitán letadla Abid Sultán byl zkušený vojenský pilot.

Ředitel letiště Rádž Kumar Čettri mezitím už potvrdil, že se z trosek podařilo vyzvednout černou skříňku. Zároveň uvedl, že pilot neuposlechl příkazu a na ranveji přistával nikoliv od jihu, ale od severu, navíc prý dvakrát kroužil.

Stanice BBC uvedla, že letiště v Káthmándú patří k deseti nejnebezpečnějším letištím na světě, od roku 1949 na něm evidují přes sedmdesát nehod.

Na palubě letadla bylo v době nehody 71 lidí, z toho 67 cestujících a čtyři členové posádky. Mezi 67 cestujícími bylo 33 nepálských občanů.