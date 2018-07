Z uvězněných budou mniši. Zachráněné chlapce čeká buddhistický ceremoniál

Většina členů chlapeckého fotbalového týmu, který musel nedávno nedobrovolně strávit více než dva týdny v jeskyni Thang Luam na severu Thajska, bude slavnostně uvedena do buddhistického kláštera. Zde poté stráví devět dní. První etapa je naplánována na úterý, přičemž si chlapci oholí hlavy a navlečou na sebe učednické róby, píše britská BBC.

Na obřad do nejmenovaného kláštera se dostaví dvanáct chlapců a jejich trenér. Pouze jediný hoch, Abdul Sam-on, slavnostní událost vynechá, účast mu totiž nepovolí jeho křesťanská víra. Ostatní si oholí hlavy a v róbách noviců stráví v klášteře celkem devět dní. Trenér údajně bude nikoli v roli učedníka, ale rovnou plnohodnotného mnicha.

V Thajsku se jedná o tradiční událost, již obvykle absolvují muži, kteří museli v životě bojovat s jakoukoli nepřízní osudu. Fotbalový tým „Divočáků“ byl v zatopené jeskyni uvězněn více než dva týdny. Poté došlo k dramatické třídenní záchraně, při níž zemřel jeden potápěč.



Všichni hoši byli minulý týden propuštěni z nemocnice, přičemž lékaři potvrdili, že se každý z nich těší dobrému zdraví a šok z nepříjemné zkušenosti u nich již pominul. Nyní je čeká ještě „očista ducha“, jak obřad a chvíle ve svatém domě nazývají místní.

„V klášteře by měli strávit nějaký čas. Je to pro jejich ochranu,“ sdělil britskému zpravodaji Seewad Sompiangjai, dědeček jednoho ze zachráněných chlapců. „Je to vlastně jako kdyby zemřeli a nyní se znovu narodili,“ dodal.

Celý proces začne v úterý již zmíněným oholením hlavy, ve středu pak čeká celou „třináctku“ slavnostní obřad. Až do čtvrtého srpna pak každý člen týmu stráví chvíle v klášteře modlitbami, meditací a úklidem budovy. Proč zrovna devět dní? Devítka je totiž pro Thajce šťastným číslem.

Trenér přijde do kláštera v roli mnicha, neboť již v minulosti obřad pro novice absolvoval. Ačkoli je některými kritizován za to, že chlapce do jeskyně zavedl, podle jiných mu naopak patří velký kredit, protože dětem pomohl zůstat v klidu. Údajně jim navíc předvedl i meditační techniky, které hochům pomohly dýchat jen tolik vzduchu, kolik jejich těla nezbytně potřebovala.

Příběh uvězněných chlapců se psal od 23. června, kdy je po tréninku uvěznily prostory zatopené jeskyně na severu země. K prvnímu kontaktu se záchranáři došlo 2. července. Záchrana proběhla ve třech etapách během tří dní, všichni vyproštění navíc ještě museli strávit zhruba týden v karanténě. Událost sledoval celý svět a nezapadla ani po šťastném konci – Hollywood chystá natočení filmu, jeskyně má v budoucnu sloužit jako turistická atrakce. Během záchranných akcí, v nichž pomáhaly stovky lidí, zemřel jeden potápěč.