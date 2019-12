Vojenský soud v Petrohradu dnes odsoudil k trestům sahajícím od 19 let vězení až po doživotí 11 lidí, které shledal vinnými z organizace atentátu v petrohradském metru v dubnu 2017. Při něm ve druhém největším ruském městě zahynulo kromě útočníka 15 lidí a sedm desítek lidí utrpělo zranění. O rozsudku informovala agentura TASS.

Oběti výbuchu v petrohradském metru, v pozadí poškozený vagon ve stanici Technologický institut. | Foto: ČTK

Abrora Azimova trestní senát odsoudil na doživotí za financování útoku. Jeho bratr Akram Azimov si má odpykat 28 let. Soudce Andrej Mrozov dále oznámil, že Muchamadjusup Ermatov dostal 28 let, Ibragim Ermatov 27 let a Sodik Ortikov 22 let. Dvacet let za mřížemi si má odpykat Šochista Karimovová, jakož i Machamadjusuf Mirzaalimov, Dilmurad Muidinov a Azamžon Machmudov. O rok kratší trest dostali Sejfull Chakimov a Bachram Ergašev.