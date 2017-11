Za čtyřnásobné znásilnění Polky v Itálii padl trest 16 let

Kandidáti na prezidenta by většinou na rozdíl od současného prezidenta Miloše Zemana měli problém pověřit trestně stíhaného člověka sestavením vlády. Někteří by se mu jeho aspiraci na premiérský post snažili vymluvit, další by v žádném případě obviněného do čela vlády neustanovili. Známí kandidáti na prezidenta to sdělili v odpovědích na anketní otázku.