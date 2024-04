Pózování čínské turistky kvůli fotografii na okraji indonéské sopky Kawah Ijen skončilo tragédií. Ve snaze o co nejlepší snímek vkročila příliš blízko okraje kráteru, do něhož se poté zřítila. Pád ze 75metrové výšky nepřežila. Žena byla v době nešťastného incidentu se svým manželem na prohlídce sopky, kterou vedl průvodce.

Turistka spadla do indonéské sopky Kawah Ijen. | Foto: Wikimedia Commons, Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0

Manželská dvojice čínských turistů se v sobotu s průvodcem vydala na výlet do vulkánu Kawah Ijen v Indonésii, kde si chtěla vychutnat pohled na východ slunce. Nikdo netušil, že prohlídka sopky skončí tragédií.

Jednatřicetiletá Huang Lihong a její manžel Zhang Yong se v rámci své dovolené vydali na exkurzi do činné sopky Kawah Ijen ve východní části indonéského ostrova Jáva. Sopka je známá svými modrými plameny hořící síry.

Nedbala varování

Dvojice si chtěla užít výhled z okraje kráteru na východ slunce. Průvodkyně podle listu Independent uvedla, že se turistka zprvu držela bezpečné vzdálenosti dvou až tří metrů od propasti. Zdůraznila také, že dvojici varovala před nebezpečím. Žena ale i přes upozornění začala couvat, aby se vyfotila ve větší blízkosti blízkého stromu.

Podle průvodkyně poté šlápla na dlouhé splývavé oblečení, zakopla a spadla ze srázu dolů. Na fotce, jež se objevila v tamních médiích, je možné vidět, jak čínská turistka pózuje se zdviženou nohou a za ní se valí oblaka sirného plynu. Portál New York Post přiblížil, že záchranářům trvalo dvě hodiny, než se jim podařilo dostat se k jejímu bezvládnému tělu. Její smrt indonéská policie označila za nešťastnou nehodu. Tělo turistky bylo převezeno na Bali a poté letecky dopraveno zpět do Číny.

Sopka, známá také jako hora Ijen, v roce 2018 začala vypouštět toxické plyny, kvůli kterým musely být desítky lidí evakuováni a třicet ošetřeno v nemocnici. Vulkán dosud vypouští menší množství toxických plynů, veřejnosti je však stále přístupný. I tak zde zemřelo už několik turistů. V únoru byl na horolezecké stezce nalezen mrtvý polský turista, v září 2015 zase cestou ke kráteru zkolaboval 68letý Švýcar.

Honba za hezkou fotkou

V minulosti se stalo několik podobných tragických pádů do sopky. Příkladem je případ z roku 2017, kdy jedenáctiletý chlapec omdlel nedaleko spícího vulkánu Solfatara u italské Neapole. Rodiče se ho snažili zachránit, načež všichni tři spadli na dno kráteru. Nakonec se zjistilo, že rodina nezemřela na následky pádu, ale udušením v horkých plynech.

Jiný případ, tentokrát se šťastným koncem, se stal před dvěma lety na italské sopce Vesuv. Třiadvacetiletý Američan se rozhodl si pořídit selfie na vrcholu jedné z nejslavnějších sopek na světě, telefon mu však spadl do kráteru, a když se ho snažil zachránit, sám se do jícnu sopky zřítil. Do záchranné akce byl zapojen i vrtulník, policie a místní průvodci. Mladík nakonec vyvázl jen s lehčími zraněními.