V Louisianě pozměnili svoji ústavu tak, aby z ní explicitně vyplývalo, že nezaručuje právo na potrat ani jeho financování. V Coloradu naopak voliči odmítli iniciativu, která by zakázala skoro jakékoliv potraty po 22. týdnu těhotenství.

Stupňující se zpřísňování potratových zákonů není v USA nic nového, s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu se tato vlna pomalu ale jistě rozlévá po celých Spojených státech. Řada států již v nějaké formě omezení přijala, o některých bude muset rozhodnout nejvyšší soud. Odpůrci potratů jsou po jeho posledním doplnění o konzervativní soudkyni Amy Coney Barrettovou plni nadějí, že nakonec bude prolomen i precedentní verdikt z roku 1973 (Roe versus Wade), který potraty v USA umožňuje.

Návrh v Louisianě byl podle agentury AP přijat v poměru 62:34 procent. Zajímavé je v tomto ohledu porovnat výsledek s volbou prezidenta, která se konala tentýž den. Trump v tomto státě zvítězil nad Bidenem v poměru 59:40 procent. Skoro stejný dodatek do své ústavy již v předchozích letech implementovali v Alabamě, Západní Virginii a Tennessee. Ve všech těchto státech Donald Trump Bidena drtivě porazil.

Postupné přitvrzování v Louisianě trvá již několik desetiletí. Referendum je pouze dokončením nastoupené cesty. „Louisiana je dlouhodobě využívána jako testovací prostor pro nejrůznější protipotratové taktiky,“ řekla pro týdeník Time ředitelka Interrupčního fondu v New Orleans Steffani Bangel.

Podle ní stát od přelomového verdiktu v roce 1973 přijal 89 restriktivních opatření, která přístup k potratům pacientkám komplikují. Dnes jsou v celé Louisianě už pouze tři potratové kliniky, které mohou aborci provést v zákonem zvlášť povolených případech. „Mohu zaručit, že odpůrci potratů využijí strategii novelizace ústavy i v dalších státech. Povalí se to od nás z jihu na středozápad a dál,“ dodala Steffani Bangel.

Referendum v Coloradu: Konec výjimek neprošel

V Coloradu se protipotratový aktivisté pokusili pomocí referenda zakázat interrupce po 22. týdnu těhotenství matky. Povoleny by byly pouze v případě záchrany života rodičky, což by znamenalo konec výjimek pro znásilnění, incest, anomálie plodu apod. Coloreďané to ovšem podle AP odmítli v poměru 59:41 procenta. Biden v tomto hornatém státě vyhrál nad Trumpem pak v poměru 55:42 procenta.

Stejně jako v Louisianě měl i všeobecný plebiscit v Coloradu celostátní konsekvence. K umělému přerušení těhotenství v pozdějším stádiu dochází v USA podle dat Úřad pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) velmi výjimečně, asi ve 1,2 procentech případů, i tak se ovšem jedná o nižší tisíce zákroků. Zákrok je drahý, klient si ho hradí ze svého a je nabízen jen v několika klinikách po celých Státech, Colorado je navíc pouze jedním ze sedmi států, kde vůči podobným zákrokům neexistuje větší omezení. Interrupční turistika je v USA naprosto běžná. Loni v Coloradu provedli podle údajů Úřadu pro veřejné zdraví a prostředí (CDPHE) 11 procent potratů pro pacientky z 30 amerických států.

„Jakýkoli podobný zákaz, nebo omezení zasahuje hlavně nízkopříjmovou a málo mobilní část obyvatelstva a mladé lidi,“ vysvětlil Dusti Gurule, ředitel lidskoprávní organizace na podporu menšin COLOR.Podle něho se americká potratová krajina v brzké době změní k nepoznání.

Pokud mají pravdu obránci liberálního prostředí v potratové politice z Louisiany a Colorada a skutečně se rozšíří po americkém Středozápadě model s úpravou ústavy, která odmítá potraty, nezbude lidem nic jiného, než spoléhat na státy jako je i po posledních volbách Colorado.