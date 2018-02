Vyšetřovatelé: Za pád ruského letadla nejspíš může chyba pilotů

Informace zveřejnila v úterý agentura Interfax s odkazem na předběžné vyhodnocení údajů ze dvou nalezených černých skříněk.

Ruské linkové dopravní letadlo havarovalo krátce po vzletu z moskevského letiště Domodědovo. Na jeho palubě bylo 71 cestujících a zaměstnanců letecké společnosti. Ruská prokuratura už potvrdila, že nikdo z přítomných na palubě nepřežil. Let měl směřovat k Uralu.

Tryskové letadlo Saratov An-148 bylo na cestě do města Orsk. Stanice BBC uvedla, že letoun zmizel z radarů pouhé dvě minuty po odletu z letiště Domodědovo v Moskvě.

Letadlo se zřítilo poblíž vesnice Štěpanovskoje, asi 130 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Dřívější informace označovaly jako místo nehody okolí vesnice Argunovo.

Na palubě bylo údajně 65 cestujících a šestičlenná posádka. Drtivá většina cestujících pocházela z Orenburské oblasti, do které letoun směřoval. Na palubě byl i jeden člověk z Petrohradu a tři cizinci, z nichž jeden byl Švýcar. Mezi pasažéry byly i tři děti.

Na místě havárie letounu byly nalezeny trosky letadla a také několik těl obětí. Podle řady odborníků musela být katastrofa blesková. Posádka totiž nehlásila žádné potíže a odmlčela se ihned poté, co se letoun ztratil z radaru.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm