Warmbier byl v Severní Koreji v lednu 2016 odsouzen k 15 letům těžkých prací za krádež propagačního plakátu z hotelu, kde bydlel; do vlasti se vrátil po 17 měsících ve špatném zdravotním stavu a v kómatu. Američtí lékaři uvedli, že měl těžce poškozený mozek. Bylo mu 22 let. KLDR popřela americké obvinění, že Warmbier byl mučen.

„Řekl mi, že o tom nevěděl a já ho beru za slovo,“ prohlásil na adresu Kima šéf Bílého domu. Severokorejský vůdce podle něj zná celý případ velmi dobře, nicméně dozvěděl se o něm až později. „Co se mu (Warmbierovi) stalo, je hrozné. Myslím si, že se mu stalo něco strašného, ale nedomnívám se, že o tom nejvyšší vedení země (KLDR) vědělo,“ dodal americký prezident ve čtvrtek na dotaz novinářů.

Poradkyně uklidňuje situaci

„Během summitu jsme zachovávali ohledy. Nyní se ale musíme ozvat. Kim a jeho zlý režim nesou odpovědnost za smrt našeho syna Otty. Kim a jeho zlý režim nesou odpovědnost za nepředstavitelnou krutost a nelidskost. Omluvy ani okázalá chvála na tom nic nemění,“ reagovali dnes Cindy a Fred Warmbierovi.

„Prezident souhlasí s Warmbierovou rodinou a odpovědnost za smrt Otta Warmbiera připisuje Severní Koreji,“ reagovala v televizní stanici Fox News prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová. „Prezident jen řekl, že předseda Kim nevěděl o tom, co se Ottovi v osudnou dobu děje,“ komentovala Trumpův výstup v Hanoji.

Projde cokoli, stačí zalhat

„Odejít z jednání bylo lepší, než uzavřít špatnou dohodu. Je to ale výsledkem chabé naplánované strategie,“ napsal k nezdaru summitu USA-KLDR na twitteru předseda výboru americké Sněmovny reprezentantů pro tajné služby, demokrat Adam Schiff. „A akceptování toho, že Kim popřel účast na Warmbierově smrti? To je odporné a připomíná nám to, jak Trump pokrytecky akceptuje zapírání i u jiných diktátorů,“ dodal.

The world’s dictators have gotten the message: you can get away with anything as long as you lie about it to Donald Trump afterwards. — Mark Warner (@MarkWarner) February 28, 2019

Podobně jako Schiff reagoval i vlivný demokratický senátor Mark Warner. „Diktátoři celého světa dostali následující vzkaz: Projde vám cokoli, jakmile o tom poté Donaldu Trumpovi zalžete,“ napsal na twitteru.

Otto Warmbier's bogus arrest and brutal murder was an international incident. Of course Kim knew about it. Apparently, the President of the United States is the only one who believes this obvious lie. https://t.co/ZdSZmqYqyH — Mark Warner (@MarkWarner) February 28, 2019

„Samozřejmě, že o tom Kim věděl. Prezident Spojených států je podle všeho jediný, kdo věří zjevné lži,“ uvedl v dalším tweetu Warner.

„Zacházení jeho věznitelů bylo neodpustitelné a říká nám mnohé o povaze tohoto režimu,“ prohlásil zase republikánský senátor Rob Portman. „Nesmíme být ohledně toho, co utělali Ottovi a co by tento brutální režim udělal každému americkému občanovi, naivní.“