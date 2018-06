Za toulky po Novém Zélandu zaplatí zahraniční turisté víc než místní

Mezinárodní turisté na Novém Zélandu se musí připravit na to, že za projití některých nejoblíbenějších turistických tras zaplatí dvojnásobek toho, co místní obyvatelé. Od října budou čtyři z devíti takzvaných Great Walks neboli velkých procházek Nového Zélandu zpoplatněny novou sazbou. V sobotu to uvedla ministryně pro udržení přírodního bohatství Nového Zélandu Eugenie Sageová.

dnes 08:57 SDÍLEJ:

"Zahraniční turisté představují v současnosti asi 60 procent návštěvníků velkých procházek. Během sedmiměsíčního zkušebního období zavedeme poplatky s dvojnásobnou sazbou pro zahraniční klientelu na turistické trase po fjordu Milford, na Routeburn Tracku a na Kepler Tracku a v národním parku Abel Tasman," uvedla Eugenie Sageová. Informuje o tom DPA. Zvýšené ceny za ubytování mohou podle Sageové přimět návštěvníky, aby si všímali i méně navštěvovaných tras, kde sazby zůstanou beze změny. ČTĚTE TAKÉ: Obří vlna. Vědci zaznamenali masu vody s výškou osmipatrového domu Novozélandský cestovní ruch vzkvétá: v roce 2017 navštívilo tuto zemi 3,8 milionu turistů, přičemž počet stálých obyvatel činí jen 4,5 milionu lidí. Předpokládá se přitom, že turistika zde poroste i v dalších semi letech a do roku 2024 dosáhne 5,1 milionu návštěvníků ročně, což by znamenalo oproti loňskému roku nárůst o 37 procent. Jedním z hlavních lákadel Nového Zélandu jsou turistické trasy, zejména zmíněné Great Walks: devět populárních cest, po nichž se v turistické sezóně 2015/2016 vydalo téměř 120 tisíc lidí. Na jednotlivých trasách, vybraných ministerstvem pro udržení přírodního bohatství, mohou turisté obdivovat různé typy přírodních krás i biotopů: malebnou pláž, hustý deštný prales či alpské scenérie. K růstu turistické poptávky došlo i díky filmovým adaptacím Tolkienova díla, v němž právě Nový Zéland ztvárnil magickou Středozem. ČTĚTE TAKÉ: Cestovatel Kolbaba: Časové přesuny či odlišné kuchyně mě neskutečně nabíjejí Nárůst turistů však ne všechny obyvatele těší a v zemi sílí obavy z jeho dopadů. Mezi nejčastějšími negativy jsou zmiňovány dopravní nehody a silniční zácpy, problémy s nedostatečnou infrastrukturou a možné poškození unikátních přírodních krás a životního prostředí.

Autor: Jaroslav Krupka