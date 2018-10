Za útokem v Kolíně nad Rýnem stál Syřan. Úřady prověřují jeho vazbu na teroristy

Německá policie si je jistá, že pondělní útok na nádraží v Kolíně nad Rýnem má na svědomí 55letý Syřan, který žil v Německu od roku 2015. Pachatele policisté při zásahu těžce zranili, musel se proto podrobit náročné operaci a zůstává v kómatu. Motiv jeho činu není jasný, úřady ale nevylučují, že šlo o teroristický útok.

Podle Klause-Stephana Beckera z kolínské policie byl útočníkem Syřan, jehož povolení k pobytu v zemi vyprší až v roce 2021. „Pětapadesátiletý muž, jehož doklady se nalezly na místě činu, je pachatelem. Případem se zabývá na sto vyšetřovatelů,“ uvedl Becker na tiskové konferenci.

Muž byl v minulosti opakovaně trestán, a to většinou v souvislosti s krádežemi či nelegálním přechováváním drog, přičemž od roku 2016 se jeho jméno objevilo ve spojitosti s nejméně třinácti trestnými činy. „Vyhoštění je záležitostí cizinecké policie, nikoli kolínské policie,“ odpověděl Becker na otázku, proč přesto nebyl vyhoštěn.

Syřan, jehož jméno policie zatím tají, sice žije v Německu od března 2015, jeho manželce byl ale přístup do země dvakrát zamítnut, upozornil server týdeníku Focus s odkazem na policejní zdroje. Při příchodu do Německa muž tvrdil, že je disidentem a jako odpůrce Bašára Asada byl v Sýrii několik let vězněn, tuto informaci ale vyšetřovatelé zatím nedokázali ověřit. V současnosti "nebyl jako duševně nevyrovnaný člověk schopen práce“.

Vyšetřovatelé předpokládají, že útočník neměl žádné komplice. Zároveň stále neobjevili žádný přesvědčivý důkaz, který by svědčil o jeho napojení na teroristické organizace. Podle očitých svědků ale muž bezprostředně před útokem zakřičel, že je členem Islámského státu (IS).

Mimo ohrožení života, ale v kómatu

K útoku došlo v pondělí krátce po poledni, kdy muž nejprve v restauraci McDonalds na kolínském nádraží zapálil takzvaný Molotovův koktejl a následně několik hodin držel v blízké lékárně rukojmí. Policisté na útočníka později vypálili několik výstřelů. Zatímco zadržovaná žena utrpěla lehká zranění, násilník byl na místě činu oživován a v nemocnici se musel podrobit akutní operaci.

„Je už mimo ohrožení života, ale stále se nachází v kómatu. Policisté ho proto zatím nemohou vyslechnout,“ uvedla zástupkyně policejního prezidenta Miriam Braunsová. Během domovní prohlídky kriminalisté objevili větší množství benzínu, dva mobilní telefony a různé datové nosiče. Na stěnách bytu se rovněž nacházely islámské nápisy, ty se ale údajně týkají náboženství, nikoli terorismu nebo IS.