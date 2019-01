Hongkonský parlament začal ve středu projednávat kontroverzní návrh zákona, který může potrestat každého, kdo veřejně a úmyslně znevažuje čínskou státní hymnu. Viníkům v tomto případě hrozí tříleté vězení. Informovala o tom agentura AP, podle níž to vyvolává další obavy z rostoucího vlivu Pekingu na toto poloautonomní čínské území.

Krok přichází poté, co hongkongští fotbaloví fanoušci často v minulosti při čínské hymně pískali a bučeli. To nesla vládní komunistická strana v Pekingu nelibě. Hongkongský fotbalový svaz se za to v minulosti dočkal i pokuty od Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

Viníkům může za zneuctění hymny rovněž hrozit pokuta až 50 tisíc hongkongských dolarů (asi 144 tisíc korun). Zákon by rovněž vyžadoval, aby se školáci i žáci mezinárodních škol hymnu povinně učili jako součást učebních osnov.

Forma protestu

Od doby, kdy Peking potlačil prodemokratické manifestace v Hongkongu koncem roku 2014, se provokace při hraní čínské hymny objevují jako formy protestu i při jiných příležitostech.

Bývalá britská kolonie přešla v roce 1997 pod správu Pekingu, přičemž si zachovala vlastní právní systém, omezenou demokracii s politickými stranami a práva, jako je svoboda shromažďování a tisku, což je v jinak Číně omezeno.

Peking také přislíbil, že kapitalistický systém bude ve městě zachován beze změny nejméně 50 let. Rámec "jedna země, dva systémy" byl však značně narušen autoritou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, tvrdí kritici.

"Obáváme se, že pokud zákon projde, bude právo lidí a svoboda vyjadřování omezené," uvedl Alvin Yeung, zákonodárce v Hongkongské legislativní radě. Propekingský zákonodárce Holden Chow s tím však nesouhlasí. Je toho názoru, že návrh zákona pojednává pouze o zachování určité úcty k národním symbolům. "My jednoduše odrazujeme lidi před neúctou k národní hymně," řekl Chow.

Na zákon již reagovali někteří studenti, kteří během středečního projednávání zákona, umístili před budovu vládního ústředí v Hongkongu černý banner se sloganem "Svoboda neznamená chválu." Ten byl brzy poté odstraněn.

Nařízení projde

Peking zákon o státní hymně přijal již v roce 2017, přičemž potrestáni mohou být i lidé, kteří úmyslně komolí její text nebo mění její melodii. Hongkongský parlament má o zákonu hlasovat do léta. Podle AP je ale téměř jisté, že nové nařízení projde. V hongkongském zákonodárném sboru totiž převažují poslanci naklonění Pekingu nad poslanci prodemokratického tábora.

"Zdá se, že čím dál víc zákonů přijatých Národním lidovým kongresem v Číně, bude dříve nebo později plně uplatnitelné v Hongkongu," řekl Willy Lam, politický analytik a profesor na univerzitě v Hongkongu. "Jde o distribuční trend."

Agentura však poznamenává, že nový zákon přichází do neznámých vod, neboť jde o první pokus Pekingu požadovat prosazení zákona, který platí v pevninské Číně. Podle kritiků by to mohlo otevřít vrátka pro další legislativní snahy, kterým vláda v Hongkongu dlouho odolávala, včetně například různým nařízením o národní bezpečnosti. Ta by mohla významně zvýšit vliv Pekingu na toto území.