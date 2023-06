Králem atrakcí v zábavních parcích jsou horské dráhy, které v sobě kloubí všechno, po čem milovníci kolotočů a adrenalinu touží. Míst, která nabízejí jejich větší množství, ale zase tolik na světě není. Na vrcholu seznamu stojí zábavní park Six Flags Magic Mountain v USA. S číslem dvacet se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů.

Horská dráha v zábavním parku Six Flags Magic Mountain. | Foto: ČTK

Každý, kdo někdy viděl populární sitcom Krok za krokem, si jistě vzpomene na úvodní znělku. Hlavní hrdinové si v ní vyjdou do zábavního parku a užívají si mimo jiné jízdu na horské dráze. Filmaři záběry natáčeli v zábavním parku v Kalifornii. Jeho název je Six Flags Magic Mountain a nyní je držitelem světového rekordu.

Zajistil mu jej počet horských drah, které nabízí. „S neuvěřitelnými dvaceti drahami si vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů - což mu pomáhá splnit jeho slogan Světové hlavní město vzrušení. Ale jeho konkurenti v Americe i zahraničí jsou počtem horských drah v těsném závěsu,“ uvedl server CNN Travel.

Zdroj: Youtube

Zábavní centrum hodnotí jako jedno z nejlepších na světě také muž s přezdívkou Profesor Horská dráha. Martin Lewison, povoláním profesor managementu na Farmingdale State College na Long Islandu, jel za svůj život na horských dráhách po celém světě 2 260krát. „Park se rozhodně snaží být špičkou a posouvat hranice v tom, jaké druhy drah staví. A nabízí opravdu dobrý mix jízd. Řekl bych, že splňuje obě políčka, daří se mu v kvantitě i kvalitě atrakcí,“ zhodnotil pro CNN Travel.

Hlavou dolů ze 40 metrů

Jak připomněl web Guinnessovy knihy rekordů v záznamu o zápisu Six Flags Magic Mountain, zábavní park se otevřel lidem v roce 1971. Tehdy nabízel 33 různých atrakcí. Horské dráhy ovšem byly v areálu pouze dvě - jedna dětská, druhá nazvaná Gold Rusher (Zlatá horečka). Obě fungují dosud. Na dráze Gold Rusher jezdí vozíky připomínající vozíky z dolů a návštěvníci v nich zajíždějí pod zem.

Neuvěříte, že existují. Ze starých zábavních parků dnes tuhne krev v žilách

S rozšiřováním počtu drah se ale park stále výrazněji zapisoval do dějin obdobných atrakcí - velmi často totiž šlo o světová prvenství. Třeba dráha The New Revolution z roku 1976 byla vůbec první na světě, která zájemcům nabídla jízdu 360stupňovou otočkou. I ona je dosud v provozu.

Jedna z horských drah v zábavním parku Six Flags Magic Mountain. Tato se jmenuje Batman:

Zdroj: Youtube

Zábavní park poté koupila společnost Six Flags, která na území Spojených států provozuje podobných areálů několik. Drah přibývalo, až se Magic Mountain stal americkým rekordmanem.

Zatím nejnovější horskou dráhou, která jako dvacátá v pořadí v areálu zajistila kalifornskému parku světový rekord, je teprve loni otevřená atrakce nazvaná Wonder Woman Flight of Courage. „Jde o nejvyšší a nejrychlejší jednokolejnou horskou dráhu na světě. Jezdce vyveze do maximální výšky 40 metrů, trať měří celkem kilometr, přičemž lidé zažijí tři otáčky při rychlostech blížících se 96 kilometrům v hodině,“ přiblížil server Entertainment Weekly. Jak připomněl web Travel and Leisure, lidé se různě otáčí ve výšce zhruba 13patrového činžáku.

Jak vypadá jízda na horské dráze Wonder Woman Flight of Courage v zábavním parku Magic Mountain:

Zdroj: Youtube

Konkurence kousek od českých hranic

Jak zmínil web CNN Travel, hlavním důvodem, proč se nejvíce horskými dráhami na světě pyšní aktuálně právě park Magic Mountain, je jeho poloha. Kalifornie je totiž státem s dostatkem lidí s dobrou životní úrovní, kteří nemají problém utratit peníze za zábavu. Do karet hraje i místní podnebí. „Po většinu roku je zde teplo a slunečno. Delší sezona znamená lepší příjmy. Zábavní park v chladnějším klimatu jednoduše nemůže mít otevřeno tolik dní v roce,“ konstatoval CNN Travel.

Minizoo i lyžovačka. Kousek za Ostravou je zábavní park pro malé i velké

To ovšem neznamená, že by konkurence nešlapala současné jedničce na paty. „Například zábavní park Cedar Point v Ohiu nabízí 18 horských drah,“ uvedl CNN Travel.

Jedním z nejvážnějších konkurentů Magic Mountain je také relativně nový zábavní park nacházející se v Evropě - dokonce v zemi sousedící s Českou republikou. Konkrétně jde o areál Enerylandia v polském Zátoru. Ten má nyní kromě jiných atrakcí už 17 horských drah. Na dvacítku by to podle serveru Roller Coaster DataBase mohl dotáhnout už příští rok.

Jak vypadá jízda na všech současných 17 horských drahách v polském zábavním parku Enerylandia:

Zdroj: Youtube

Světově unikátní horské dráhy nabízejí i zábavní parky, kde jich není zas až tolik. Jedinečnou adrenalinovou atrakci zájemci najdou v Abú Dabí ve Spojených arabských emirátech v tematickém parku Ferrari. „Vůbec nejrychlejší horská dráha Formula Rossa nabízí rychlost až 240 kilometrů v hodině,“ poznamenal web Travel and Leisure.