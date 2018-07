Zabila žirafu, teď čelí kritice. Bílá americká barbarka, zuří uživatelé Twitteru

Američanka Tess Thompsonová Talleyová, která v Jihoafrické republice zastřelila žirafího samce a následně se s mrtvým tělem vyfotila, se nyní musí vyrovnat s tvrdým odsouzením veřejnosti – především na sociálních sítích. Postaral se o to z velké části příspěvek uživatele AfricaDigest, který už sdílelo více než čtyřicet tisíc pobouřených lidí.

Tess Thompsonové Talleyové nyní kvůli zastřelení žirafy nemohou uživatelé sociálních sítí přijít na jméno.Foto: Twitterový účet AfricaDigest

„Bílá americká barbarka a částečně i neandrtálkyně přijde do Afriky a se svolením jihoafrické hlouposti sestřelí velmi vzácnou černou žirafu. Její jméno je Tess Thompsonová Talleyová. Prosím, sdílejte,“ píše se v příspěvku, který během velmi krátké doby obletěl svět.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz — AfricaDigest (@africlandpost) 16. června 2018

Autor pokračuje i níže v komentářích. „Jestliže se o naši divokou přírodu nemohou postarat takzvané vlády, je čas, abychom vystoupili a přijali zodpovědnost za náš kontinent, země, zdroje i přírodu my. Pojďme se proti drancování Afriky postavit jednotně, je to jediný domov, který máme,“ dodává neznámý pisatel.



K incidentu se pro americké Fox News vyjádřila i sama střelkyně. „Žirafa, kterou jsem lovila, patří k jednomu z jihoafrických poddruhů. Jeho počet se vlastně spíše zvyšuje, a to kvůli ochranářům, které platí velké lovecké organizace. Jinak není vzácný ani trochu, žirafy prostě tmavnou s věkem,“ napsala v e-mailu.

Talleyová také poukázala na fakt, že žirafí samec měl osmnáct let a k rozmnožování byl příliš starý, stejně však prý zabil tři mladé a plodné jedince. Podle Talleyové nyní žádným dalším smrt už nehrozí, takže jsou schopni počít mláďata a rozšiřovat tak počet ve stádě.

S radostí v černém srdci

Zvíře, které žena zastřelila, údajně vážilo 907 kilogramů. Deník USA Today zveřejnil také později smazaný facebookový příspěvek, kterým Američanka svůj úlovek oslavila: „Modlitby za můj jedinečný životní lov se dnes vyplnily! Zachytila jsem tohoto vzácného černého žirafího samce a pěknou chvíli ho sledovala.“



Její triumf okamžitě odsoudila většina uživatelů, která fotku na Twitteru zaznamenala, mezi nimi i celebrity. „Tess Thompsonová Talleyová je nechutný, odporný, amorální, bezcitný, sobecký vrah. S radostí v černém srdci a se zářivým úsměvem leží vedle tohoto…,“ ulevila si například herečka Debra Messingová.

Tess Thompson Talley from Nippa, Kentucky is a disgusting, vile, amoral, heartless, selfish murderer. With joy in her black heart and a beaming smile she lies next to the dead carcass of… https://t.co/gG9CWX4oXl — Debra Messing (@DebraMessing) 27. června 2018

TESS THOMPSON TALLEY.

Where is the fun in killing such a beautiful animal. Why do human beings think it's acceptable to go around killing innocent beautiful creatures, FOR FUN.

Disgraceful name and shame this grotesque excuse for a human being#Tessthompsontalley pic.twitter.com/QjUXWsv8c2 — Jessica Worley (@PinkLunatic1994) 29. června 2018

„Kde je ta zábava v zabití tak krásného zvířete? Proč si lidé myslí, že je v pořádku zabíjet nevinné, nádherné tvory jen tak pro zábavu?“ ptala se zase YouTuberka Jessica Worleyová.



Pytláctví a hon na zvířecí trofeje jsou v Africe dlouhodobým a vysoce kontroverzním tématem. Na jednu stranu totiž zemi vydělávají jeden a půl miliardy liber (přes 44 miliard korun) ročně, na druhou stranu kvůli nim umírají stovky nevinných a ohrožených tvorů.