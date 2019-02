Pád meteoritu následně potvrdily i některé místní agentury, včetne Institutu geofyziky a astronomie. "Meteorit se rozpadl nad západní Kubou a jeho různě velké části následně dopadly do některých měst," cituje jejich prohlášení deník Granma.

Exploze podle médií rozbila některá okna a způsobila další škody, nikdo nebyl zraněn. Zatím není jasné, zda exploze skutečně souvisela s pádem meteoritu, úřady celou záležitost dál vyšetřují. Abel Méndez, astrobiolog na univerzitě v Portoriku však uvedl, že jde o přesvědčivý důkaz toho, že na Zemi dopadl meteorit.

Na základě doby, kdy se na videu exploze (zhruba ve 40. sekundě) objevila, Méndez odhaduje, že meteorit vybuchl nejméně 15 kilometrů nad zemí.

Obyvatelé města začali okamžitě snímky úlomků meteoritu zveřejňovat na svém twitteru. Na fotografiích jsou vidět kameny, přičemž některé z nich mají černý povrch. Jiné kameny jsou však světlejší.

„Šli jsme z centra a viděli jsme, jak oblohu přetnula ohnivá koule," uvedl pro španělská média Jesús Nicolas, španělský turista. „Určitě to byl meteorit, a to opravdu velký," dodal.

The first images of one of the stones that seem to have fallen in the area of ​​#ValleDeLaPrehistoria in #PinardelRio begin to appear. Still not confirmed. Journalists and experts are already in the area. #Cuba #meteorite #meteor ?☄️? pic.twitter.com/gRVnZ7Dt99