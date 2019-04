Britští labouristé dnes vyzvali premiérku Theresu Mayovou, aby zabránila vydání Juliana Assange do Spojených států. Podle předsedy opoziční levicové strany Jeremyho Corbyna hrozí zakladateli webu WikiLeaks trest za to, že upozornil na "zvěrstva páchaná v Iráku a Afgnánistánu". Washington požaduje jeho vydání kvůli zveřejnění tajných vládních informací.

Stínová labouristická ministryně vnitra Diane Abbottová premiérce vzkázala, že by měla u Assange postupovat podobně jako v případě hackera Garyho McKinnona v roce 2012. Mayová tehdy jako ministryně vnitra zablokovala jeho vydání do USA na základě obavy o jeho práva. Lékaři tehdy konstatovali, že muž obviněný z odcizení důvěrných informací by mohl spáchat sebevraždu, pokud bude souzen v USA.