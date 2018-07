Záchranáři začali s vyprošťováním chlapců z jeskyně. V oblasti znovu prší

Na severu Thajska byla v neděli zahájena operace na záchranu 12 chlapců a jejich trenéra, kteří před dvěma týdny uvízli v zatopeném jeskynním komplexu Tham Luang. Na zahájení evakuace jako první upozornily agentury AP a AFP s odvoláním na místního guvernéra a šéfa krizového štábu.

„Dnes je den D,“ citovaly zahraniční agentury šéfa záchranného týmu Narongsaka Osottanakorna, podle kterého jsou chlapci „připraveni na jakoukoli výzvu“.

Na záchranné operaci se údajně má podílet pět thajských a třináct zahraničních potápěčů, přičemž každého chlapce mají doprovázet dva z nich. Podle reportéra listu Bangkok Post chtějí záchranáři nejprve z jeskyně dostat čtyři děti.

Navzdory původním plánům by ale nemělo jít o únik proplaváním, který je vzhledem k zdravotnímu stavu chlapců a jejich nulovým zkušenostem s potápěním považován až za poslední možnost. Záchranáři proto chtějí dostat děti z jeskynního komplexu tak, že je nechají brodit se temnými a úzkými chodbami.

Nejedná se ovšem o lehký úkol, protože cesta ven je velmi komplikovaná a chodby jsou plné bláta a silných proudů. Situaci komplikuje i skutečnost, že v sobotu večer začalo v oblasti znovu pršet.

Jak upozornila agentura Reuters, evakuována již byla i oblast kolem zatopené jeskyně. „Každý, kdo se nepodílí na záchranné operaci, musí okamžitě opustit prostor. Potřebujeme místo pro to, abychom se mohli přistoupit k záchranné operaci,“ vyzývala policie pomocí amplionů.

Dvanáctka malých fotbalistů ve věku od 11 do 16 let je společně se svým trenérem v jeskynním komplexu Tham Luang uvězněna od 23. června. Do jeskyně se odvážili v době, kdy v ní bylo sucho, uvnitř je ale zaskočila blesková povodeň, jež zatopila přístupovou cestu i většinu prostor.

Skupina byla v jeskyni nalezena po devítidenním pátrání až 2. července. V současnosti ji ohrožuje stoupající voda i ubývající kyslík.