Zachráněné thajské chlapce již ošetřili. V nemocnici však zůstanou aspoň týden

Přijetí nejprve vysvobozených popsal ministr zdravotnictví Jesada Čokedamrongsuk. „Když dorazili první čtyři, okamžitě prošli všemi nezbytnými krevními testy, rentgenem, testy na srdce, oči i duševní zdraví,“ popisoval.

Poté také všichni zachránění, jichž je nyní už osm, dostali do těl vakcíny proti tetanu a vzteklině a byla jim předepsána antibiotika. „Jejich teplota byla zprvu hodně nízká, u dvou nepracovaly pravidelně jejich plíce a jeden měl ránu na kotníku,“ pokračoval ministr.



„Nyní jsou však všichni chlapci bez teploty a mohou provádět své běžné aktivity,“ dodal.

