Záchranná loď Lifeline opravdu přistane na Maltě, tvrdí Itálie

Německá charitativní loď Lifeline, která uvázla ve Středozemním moři s více než 200 běženci na palubě, opravdu zakotví na Maltě. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na informace italského premiéra. Ten tak potvrdil předchozí informace mluvčího francouzské vlády Benjamina Griveauxe. Nezmínil ale, kdy se tak stane.

Na německé lodi Lifeline se plavilo do Evropy 234 migrantů včetně dětí a těhotných žen, Malta i Itálie ale zprvu odmítaly vpustit loď do přístavu.

"Právě jsem měl telefonní hovor s maltským premiérem Josephem Muscatem: loď neziskové organizace Lifeline přistane na Maltě," uvedl dnes italský premiér Giuseppe Conte, aniž by upřesnil, kdy se tak stane. Itálie podle něj některé z běženců na palubě přijme a doufá, že ostatní evropské země udělají totéž. Počet běženců, které je Itálie ochotna převzít, ale Conte opět nezmínil.

"Řada členských států Evropské unie právě jedná o tom, že přijme část migrantů," uvedl mluvčí maltské vlády.

Španělský předseda vlády Pedro Sanchez potvrdil, že jeho vláda je svolná část běženců z Lifeline převzít, ale týž krok podle něj musí udělat současně více zemí. "Španělsko je jednotné a solidární, což prokázalo už v případě lodi Aquarius," uvedl Sanchez (jeho země v červnu nechala přistát loď Aquarius, která s podporou dalších plavidel dopravila do Evropy celkem 629 běženců a jíž Itálie podobně jako Lifeline nedovolila přistát u svých břehů).

Nacionalistický vůdce ostrova Korsika Jean-Guy Talamoni už v pondělí prohlásil, že Korsika je "připravena pomoci", ale musí mít souhlas Francie.

Itálie a Malta dlouhodobě uvádějí, že na ně nespravedlivě dopadá největší nápor nově příchozích, zatímco se jiné evropské země dožadují tvrdší ochrany hranic. Bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini v pondělí vyzval Evropu k vytvoření záchytných táíborů v blíže neurčených různých afrických zemích, které by "pomohly Libyi i Itálii zabránit migraci". Také Francie navrhla založení azylových center Evropské unie v Africe, jejichž cílem by bylo odradit lidi od cesty do Evropy.

Libye je klíčovou africkou zemí pro tisíce běženců, kteří doufají, že se z jejího pobřeží dostanou do Evropy, byť se jich každoročně stovky utopí při pokusech o zdolání Středozemního moře v často přeplněných člunech.

Salviniho prohlášení následovalo den po mimořádném bruselském jednání 16 vedoucích představitelů EU, jehož cílem bylo vyřešit dlouhodobé rozpory týkající se toho, kdo by měl běžence, přistávající většinou na Maltě nebo v Itálii, přijímat. Kompletní summit týkající se migrace je naplánován na čtvrtek a pátek. Eurokomisař pro migraci Dimitris Avramopoulos vyzval v pondělí vyzval evropské národy, aby v této otázce spolupracovali. "Je to chvíle velké zodpovědnosti," uvedl Avramopoulos.

Salvini současně varoval mezinárodní charitativní organizace, aby přestaly vyzvedávat běžence z člunů u libyjského pobřeží, a obvinil je, že jejich přístup vyvolává problémy. Dodal také, že "italské přístavy jsou a zůstanou uzavřeny těm, kteří pomáhají obchodníkům s lidmi".

Olej do ohně přilil francouzský prezident Emmanuel Macron, který obvinil Itálii z "nezodpovědnosti" kvůli tomu, že přestala lodě s migranty přijímat. Itálie na oplátku označila přístup francouzské vlády za pokrytecký, protože Francie se podle ní snaží sama udržet běžence na francoluzsko-italské hranici. Macron se také v úterý setkal s papežem Františkem, který vyzval k "solidaritě s běženci" a uvedl, že "je úkolem vlád ochraňovat nejchudší".

V Německu čelí kancléřka Angela Merkelová ultimátu svého ministra vnitra, aby do konce června dosáhla celoevropské dohody o omezení počtu nově příchozích, jinak Německo začne od svých hranic migranty vracet.