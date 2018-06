Záchranná loď Lifeline zřejmě přistane na Maltě. Francie jí s migranty pomůže

Loď Lifeline s 234 migranty z Afriky, kterou minulý týden odmítla Itálie vpustit do svých přístavů, by mohla nakonec zakotvit na Maltě. V úterý to uvedl mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux s tím, že Francie Maltě s uprchlíky pomůže a část z nich přijme.

dnes 10:42 SDÍLEJ:

„Zatímco mluvím, zdá se, že se objevilo evropské řešení. Mohla by zakotvit na Maltě,“ řekl Griveaux v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTL. Loď Lifeline, kterou provozuje stejnojmenná německá nevládní organizace, zachránila stovky migrantů, včetně dětí a těhotných žen poblíž libyjských břehů již ve čtvrtek. Od té doby je však na moři poté, co ji odmítli přijmout Itálie a Malta. ČTĚTE TAKÉ: Nepotřebujeme, aby nám Řím dával lekce z imigrace, řekla francouzská ministryně Rozhodnutí obou zemí přestat přijímat záchranná plavidla nevládních organizací uvrhlo Evropu do politické krize. Griveaux nicméně trval na tom, že neexistuje žádná „migrační krize“, ale vyzval vůdce států, aby „urychleně reagovali na naléhavou situaci“. „Francie je připravena poslat na místo tým, aby zpracovával žádosti (o azyl) případ od případu,“ uvedl Griveaux. Stejný postup použila Francie i v nedávném případě záchranné lodě Aquarius, která nakonec přistála ve Valencii. ČTĚTE TAKÉ: Vezměte si migranty, vzkazují Italové Maltě. Sami přístavy otevřít nechtějí Itálie a Malta tvrdí, že nespravedlivě nesou největší nápor nově příchozích migrantů, zatímco jiné evropské země vyzývají k silnější politice, aby zabránily jejich vstupu. Francie navrhuje založení azylových středisek EU v Africe, které by odradily lidi od nebezpečných pokusů překonat Středozemní moře.

Autor: Pavel Škopek