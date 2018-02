Začíná brexodus. Z Británie odešlo nejvíce občanů EU za posledních deset let

Občané EU začínají opouštět Velkou Británii. Během dvanáctiměsíčního období končícího loňským zářím přibylo v zemi „pouze“ 90 tisíc Evropanů, což znamená meziroční pokles o 75 tisíc. Naopak se zvýšil počet imigrantů ze zemí mimo EU. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad (ONS).

Během sledovaného období se do Británie přistěhovalo přibližně 220 tisíc občanů Evropské unie. Opačným směrem se však vydalo nejméně 130 tisíc osob, což je podle zpravodajského serveru BBC suverénně nejvyšší číslo za posledních deset let.

Počet evropských imigrantů je na nejnižší úrovni od roku 2012, připomněl list The Guardian, který tuto skutečnost považuje za počátek takzvaného „brexodu“.

Méně Evropanů přicházelo do Británie údajně kvůli „důvodům spojeným s prací“. „Brexit by samozřejmě mohl být klíčovým faktorem v rozhodování o tom, zda se přistěhují do Británie, nebo se z ní naopak odstěhují, ale motivace lidí k migraci je komplikovaná a může ji ovlivnit řada věcí,“ myslí si zaměstnankyně britského statistického úřadu (ONS) Nicola Whiteová.

Ve sledovaném období naopak stoupl počet imigrantů pocházejících ze zemí ležících mimo EU. Těch do Británie přišlo přibližně 205 tisíc, což je maximum posledních šesti let. Podle zpravodaje BBC pro vnitropolitické dění Dannyho Shawa způsobil tento nárůst zejména zvýšený zájem o studium a možná také korekce podivného propadu předchozího období.

Právě zásluhou těchto imigrantů klesla takzvaná čistá migrační bilance země, tedy rozdíl mezi počtem imigrantů a emigrantů, pouze o 29 tisíc osob - a to na 244 tisíc přistěhovalců.