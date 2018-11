Žadatelé o azyl počkají na rozhodnutí soudů v Mexiku, prohlásil Trump

„Migranti na jižní hranici nebudou vpuštěni do Spojených států, dokud nebudou jejich nároky individuálně schváleny u soudu. Dovolíme jim vstoupit do naší země pouze legálně,“ tweetoval Trump v sobotu v noci.

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S…