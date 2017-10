Žádné spiknutí mezi Ruskem a mou kampaní neexistuje, tweeetuje Trump

Obvinění vůči třem bývalým poradcům Donalda Trumpa neprokázalo, že by existovala tajná dohoda mezi organizátory prezidentské kampaně a Ruskem, uvedl v úterý současný americký prezident.

"Fake News pracují přesčas. Jak uvedl advokát Paul Manaforta, neexistovala žádná tajná dohoda. Zmíněné události se odehrály dávno předtím, než se Manafort dostal ke kampani. Pár lidí znalo mladého dobrovolníka na nízkém postu George, o němž už je dokázáno, že lhal," uvedl Trump v sérii několika tweetů. Cituje je agentura DPA.

…Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. října 2017

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was "no collusion" and events mentioned took place long before he… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. října 2017

…came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. října 2017

Jeho poznámky souvisejí s pondělním obviněním bývalého šéfa jeho prezidentské kampaně Paula Manaforta (a také jeho lobbistického partnera Ricka Gatese) ze spiknutí a z praní špinavých peněz. Toho se měli oba dopustit v souvislosti se svým lobbingem na Ukrajině, kde měli lobbovat ve prospěch ukrajinské Strany regionů proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Žaloba proti nim má ale za cíl také odhalit, zda se Trumpův zahraničně-politický poradní tým pokusil navázat kontakty s Moskvou. S tím souvisí další jméno George, na něž Trump rovněž odkazuje. Jde George Papadopoulose, neplaceného juniorního člena tohoto Trumpova týmu.

Zatímco Manafort s Gatesem žalobu odmítli s tím, že jsou nevinní, Papadopoulos prohlásil, že skutečně usiloval o to, aby Trumpova kampaň navázala s Rusy kontakty. Navíc se přiznal, že agentům FBI lhal - původně totiž tvrdil, že se s lidmi reprezentujícími ruské zájmy setkal ještě předtím, než začal pro pozdějšího prezidenta pracovat, nakonec ale připustil, že s nimi jednal už jako pracovník Trumpova týmu. Měli mu zprostředkovat kontakt s Moskvou a kompromitující informace na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou.

Trump také poukázal na pondělní rozhodnutí Tonyho Podesty, významného lobbisty Demokratické strany a bratra Johna Podesty, šéfa kampaně Clintonové, odejít z vedení své poradenské firmy. Podle Trumpa souvisí tento Podestův krok s tím, že Podesta byl vyšetřován kvůli stykům s proruskými politiky na Ukrajině stejně jako Manafort a Gates - a stejně jako oni se měl podílet na prosazování zájmů ukrajinské Strany regionů.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý podle DPA zopakoval, že neexistují žádné důkazy o tom, že by se Rusko jakkoli vměšovalo do amerických prezidentských voleb.

"Jak víte, jsme bez jakýchkoli důkazů obviňováni z toho, že zasahujeme do voleb nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě. USA používají boj proti ruské hrozbě ve Washingtonu jako záminku, aby vyvíjely tlak na ruské obchodní zájmy v Evropě," uvedl Lavrov podle tiskové agentury Interfax na setkání obchodních vůdců v Moskvě. Nejnovější sankce americké vlády vůči Moskvě byly podle něj navrženy tak, aby oslabily postavení Ruska v oblasti vývozu zbraní a v energetických odvětvích, z čehož mají mít prospěch zejména Spojené státy.