Žádné vylodění, do vězení s nimi. Salvini chce trest pro vzbouřené uprchlíky

Pondělní vzpoura 67 migrantů na lodi Vos Thalass dopálila italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Loď vyzvedla uprchlíky bez porady s hlídkou poblíž libyjských hranic, načež se lidé ze strachu z návratu domů vzbouřili a začali posádce vyhrožovat. Salvini následně jakékoli vylodění v Itálii odmítl a dodal, že chce viníky vidět za mřížemi.

Vos Thalassa vyzvedla uprchlíky nedaleko libyjských hranic. Po vzbouření migrantů se námořníci museli zamknout v hlavní kabině a vyčkat na pomoc, o kterou si zavolali do Říma.

K lodi později připlulo jiné plavidlo, Diciotti, které migranty vzalo k sobě na palubu a nyní je s nimi na cestě do sicilského přístavu Trapani. Salvini se nicméně ve středu před novináři nechal slyšet, že jakékoli přistání u břehů Itálie v tuto chvíli nepřipadá v úvahu.



„Tohle teď neexistuje. Všichni pachatelé, kteří posádce vyhrožovali nebo byli agresivní, by měli skončit ve vězení,“ prohlásil Salvini. Pakliže by k vylodění přece jen došlo, budou podle něj muset „násilničtí piráti opustit loď v poutech“.

Již dříve Salvini, který je také zástupcem předsedy tamní vlády, zakázal zakotvení v italských přístavech jakýmkoli plavidlům neziskových záchranářských organizací. Dodal pak, že tyto společnosti podporují obchod s lidmi a příliv migrace do Evropy.



„Nedovolím jakékoli přistání, dokud nebudu mít pro italský lid jistotu, že tito delikventi, nikoli uprchlíci, kteří násilím unesli loď, stráví nějaký čas za mřížemi a co nejdříve budou poslání zpátky domů,“ řekl Salvini.

Očekává se, že loď by měla na Sicílii po několikahodinovém zpoždění dorazit během čtvrtka.