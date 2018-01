Zadržená Češka v Pákistánu přiznala, že "něco" veze. O heroinu prý nevěděla

Jednadvacetiletá Tereza H. z Uherského Hradiště, která byla v Pákistánu zadržena kvůli pašování devíti kilogramů heroinu, stále zůstává pod dohledem celníků v blízkosti letiště ve městě Láhaur. Mladá žena přiznala, že věděla, že "něco" ve svém zavazadle veze. Údajně ale netušila, že se jedná o heroin. Její další osud je v tuto chvíli nejistý, českému konzulátu se s ní zatím nepodařilo spojit.

„V současné chvíli stále probíhá vyšetřování zadržené Češky ze strany celníků, konkrétně oddělení pro vyšetřování a stíhání. Žena se nachází v prostorách celnice v Láhaur, mimo letiště,“ uvedla Irena Valentová z tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí (MZV).

Dobu vyšetřování v tuto chvíli podle ní nelze odhadnout. Po jeho ukončení by zadržená Češka měla být poslána do vězení nebo vyšetřovací vazby a případem se začne zabývat soud.

„Žádný termín soudního líčení nám ale nebyl pákistánskou stranou potvrzen,“ poznamenala Valentová.

Česká ambasáda v Islámábádu společně s honorárním konzulem v Láhaur je v kontaktu s celní správou a zažádala o umožnění konzulární návštěvy zadržené Česky. „Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s její rodinou,“ dodala mluvčí MZV.

Žena se podle webu customstoday.com.pk měla snažit propašovat drogu z Láhaur do Abú Zabí. Do Pákistánu se dostala na tříměsíční rodinné vízum, které je platné od 15. listopadu do 14. února. Během vyšetřování se žena nechala slyšet, že Pákistán navštívila už třikrát.