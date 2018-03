Záhada amerického námořnictva. Piloti údajně spatřili UFO

/VIDEO/ Dva piloti amerického námořnictva na východním pobřeží USA spatřili neidentifikovatelný létající objekt (UFO). K události sice došlo před třemi lety, armáda ale záznam ze stíhaček zveřejnila teprve minulý týden.

Ve videu je slyšet smích pilotů. „Hele, co to je? Podívej, co to tam letí!“ říká jeden z pilotů. Informoval o tom list The Huff Post.

Soukromá společnost The Stars Academy Of Arts And Science (TTSA), skrze kterou námořnictvo video zveřejnilo, k němu dodává:

„Tento záběr byl zachycen americkým námořnictvem F/A Super Hornet, které používá technologii Raytheon ATFLIR Pod. Zachytili jej letečtí pozorovatelé a operátoři zbrojního systému, na jejichž výcvik vláda dává miliony dolarů.“

Podle TTSA objekt nemá žádná křídla ani ocas a nezanechává za sebou viditelné výpary

Pentagon video zatím nekomentoval.

Jak minulý rok odhalil list New York Times, Pentagon měl totiž v letech 2007 až 2012 totiž tajný „UFO program“. Jeho existence ale už skončila.

„Jsem osobně přesvědčen, že nejsme ve vesmíru sami,“ uvedl loni Luis Elizondo, který se programu zúčastnil a nyní pracuje pro TTSA.

„Kromě videí existují i mnohem přesvědčivější důkazy o jeho existenci. Víte, díváme se jen na špičku ledovce,“ dodal.

„Je možné, že Ameriku technologicky předběhlo Rusko nebo Čína?“ ptá se Chris Mellon, který dříve pracoval pro administrativu Billa Clintona a George W. Bushe. „Nebo, jak se mnoho lidí domnívá, je to důkaz toho, že nejsme ve vesmíru sami? Bohužel to nevíme, jelikož už odpovědi nehledáme,“ dodal.