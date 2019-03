Při tragickém zmizení letu MH370 z Kuala Lumpuru do Pekingu s největší pravděpodobností zahynulo 239 lidí. Moře sice na východním pobřeží Afriky vyplavilo několik úlomků, pátrání na dně Indického oceánu však žádné výsledky nepřineslo a operace byla 29. května loňského roku oficiálně ukončena.

V myslích pozůstalých však zůstává největší záhada v dějinách letectví stále živá. Někteří z nich společně každý měsíc v Kuala Lumpuru vzpomínají na blízké, se kterými nedostali příležitost se rozloučit.

Rodiny nepřestávají doufat, že se objeví nové informace, které by do celého případu vnesly alespoň trochu světla. Do té doby se však alespoň vzájemně podporují. „Je to víc, než jen skupina hledající odpovědi,“ řekla agentuře Reuters 57letá Jacquita Gonzálesová, která často setkání hostí ve svém domě na okraji města. „Stala se z nás svým způsobem rodina.“

Návrat do života

Po celých pět let skupina usiluje o to, aby případ ztraceného letu neupadl v zapomnění. Navzájem si pomáhají překonávat smutek a žít normální životy, pracovat, vychovávat děti, ale i překonávat těžké životní situace. „Když jsem měla poprvé rakovinu, byl tu se mnou můj manžel,“ vypráví Gonzálesová, které se v roce 2016 vrátilo nádorové onemocnění prsu. „Podruhé už tu nebyl. Ale mám spoustu příbuzných, přátel, a také svou ‚rodinu MH370‘.“

„Ostatní vědí naprosto přesně, jak se cítíme,“ popsal během setkání Calvin Shim, který zůstal sám na výchovu dvou malých dětí. Skupina mu pomohla se s nastalou situací vyrovnat. Jeho žena byla jednou z dvanácti členů posádky. „Emočně je to pro nás důležitá pomoc, obzvláště proto, že se letadlo stále nepodařilo objevit.“

„To, že nevíme, co přesně se s letadlem stalo, nám brání jít dál,“ vysvětluje Gonzálesová. „Když mi přátelé říkají, že jim někdo zemřel, tak na ně žárlím, protože oni se mohli rozloučit. My jsme svým blízkým sbohem říci nemohli.“

Neúspěšná pátrání

Prvotní pátrání po zmizelém boeingu probíhalo ve spolupráci vlád Malajsie, Čína a Austrálie, nepřineslo však žádné stopy. Na počátku roku 2017 proto bylo po více než dvou letech ukončeno. Bezvýsledná operace nakonec stála 144 milionů dolarů, tedy více než 3,2 miliardy korun.

Do hledání trosek letounu se poté v roce 2018 pustila také americká průzkumná společnost Ocean Infinity. Ani v tomto případě však tříměsíční pátrání severně od původně prohledávané oblasti žádné výsledky nepřineslo a bylo v květnu téhož roku ukončeno. Téměř pětisetstránková studie zveřejněná v červenci loňského roku naznačuje, že letoun úmyslně odbočil z kurzu, důvody však zůstávají neznámé. Spekulovalo se například o sebevraždě pilota.

Pro pozůstalé tak zůstává už jen malá naděje, že se dozví, co se jejich blízkým přihodilo. Malajsijská vláda totiž v minulosti přislíbila, že v případě objevení nových poznatků pátrání obnoví.

Takové informace se čas od času objeví, jako například loni v září, kdy expert na Google mapy Ian Wilson oznámil, že trosky objevil na radarových snímcích hluboko v malajsijské džungli. „Je tam vidět objekt o délce asi 69 metrů. Vypadá to ale, že mezi ocasem a zbytkem letounu je mezera. Rozměry by tedy zhruba mohly odpovídat,“ uvedl tehdy. Ani jeho informace však k rozluštění tajemství nepřispěly.