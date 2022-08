Oba byli ve společenských oblecích, ale přes ně si z nějakého nevysvětleného důvodu navlékli nebo jim někdo navlékl nepromokavé pláště – přitom byl teplý srpen a v oblasti nepršelo. Nedaleko od jejich těl ležela nedopitá láhev od minerálky a také peněženka i s penězi, takže o loupež zřejmě nešlo. Ale pokud patřila některému z nich, proč ji neměl při sobě?

Nebylo ani patrné, proč a jak vlastně muži zemřeli, protože místo neneslo žádnou známku po boji a jejich těla se zdála být nezraněna. Otázkou také bylo, jak se na kopec vlastně dostali. Vrch Vintém, na němž byli nalezeni, totiž představuje dost strmý svah a bylo nepravděpodobné, že by tam někdo táhl mrtvá těla. Jenže jestli muži vystoupali na kopec sami, aby tam spáchali sebevraždu – proč šli právě tam a jak se vlastně zabili?

Horor u Bodomského jezera. Nevyřešené vraždy teenagerů dodnes straší Finsko

Mnoho odpovědí nepřinesl ani lístek, který vyšetřovatelé u jednoho z mrtvých těl nalezli. Spíše vyvolal další otázky. Byla na něm totiž zapsána jen těžko pochopitelná zpráva: „16:30 estar no local determinado. 18:30 ingerir cápsulas, após efeito proteger metais aguardar sinal mascara“, což v překladu znamená něco jako „16:30 být na určeném místě, 18:30 požít kapsli, po zapůsobení chránit kovovou maskou pro čekání na signál“.

„V průběhu let se objevila celá řada teorií pokoušejících se vysvětlit tato záhadná úmrtí, od obyčejných příčin až po nadpřirozené. Vyšetřovatelé však dodnes nevědí, co přesně přitáhlo oba muže do kopců kolem Ria ani proč měli na sobě olověné masky – a dokonce ani to, co je zabilo,“ napsala letos v únoru novinářka Kaleena Fragaová, kmenová autorka webu All That's Interesting.

Oba muži byli posedlí myšlenkou mimozemských létajících objektů (UFO) navštěvujících Zemi. Na snímku letecký pohled na město, v němž muži působiliZdroj: Wikimedia Commons, Aleksandrs Timofejev, CC BY 3.0

Záhada nad záhadu

Kvůli obtížnému terénu se policie dostala k oběma tělům až den poté, co Costa Alvez ohlásil jejich nález, a k jejich vyzvednutí si musela vyžádat asistenci hasičů. Kvůli podivným olověným klapkám na očích mrtvol získalo celé vyšetřování jméno Případ olověných masek. Ale přestože se policii podařilo během několika mála dní shromáždit k oběma mužům řadu informací, nedařilo se jim zachytit žádnou nit, od níž by se případ začal rozplétat. Každá nalezená odpověď vedla jenom k dalším otázkám.

Oba muži byli poměrně rychle identifikováni jako dvaatřicetiletý Manoel Pereira da Cruz a o dva roky starší Miguel José Viana. Oba byli ženatí, oba pocházeli z města Campos dos Goytacazes nacházejícího se asi 280 kilometrů od Niterói a oba pracovali v tomto městě jako opraváři elektroniky.

Zjevení komety byl pro ně signál. Záhy se fanatici ze sekty sami pozabíjeli

Jakmile vyšetřovatelé určili jejich identitu, začali sestavovat časový snímek událostí vedoucích k jejich smrti a mapovat poslední známá místa jejich pohybu. Zjistili, že Pereira da Cruz i Viana řekli ráno svým rodinám, že musí jet do Sao Paula, kde prý mají v plánu koupit auto, ale místo toho oba nastoupili do autobusu do Niterói.

Autobus je pak vysadil v tomto městě kolem druhé odpoledne a oba muži vyrazili po nákupech. V místním obchodě si koupili stejné nepromokavé pláště a v baru zálohovanou láhev minerálky. „Příznačné je, že si nechali účtenku a naznačovali, že mají v úmyslu vrátit prázdnou láhev zpátky a zálohu si vybrat,“ připomíná Fragaová.

Možná i proto si barman oba muže zapamatoval. Také si vzpomněl, že ten tmavší z nich (Viana) vypadal nervózně. „Neustále kontroloval hodinky,“ řekl barman policistům.

Kolem čtvrt na čtyři odpoledne zahlédlo několik svědků oba muže, jak míří do kopců za městem. Od té chvíle už Vianu a da Cruze nikdo nikdy neviděl živé. O tři dny později našel Jorge da Costa Alves jejich mrtvá těla.

UFO spiritualisté

Tím vlastně celý příběh končí, protože se nikdy nepodařilo objasnit, co se vlastně na kopci za městem v ten podivný měsíc stalo. Nezjistilo se přesně ani to, jak oba muži vlastně přišli o život. Předpokládá se, vzhledem k tomu, že na nich nebyla pozorována žádná zranění, že se pravděpodobně oba sami otrávili, o čemž svědčila i zmínka v tajemném vzkazu hovořící o požití kapslí.

Policie ale nikdy neodhalila čím – v horkém jihoamerickém podnebí totiž i čtyři srpnové dny stačily na to, aby se těla příliš rozložila na přesnou toxikologickou zprávu. Podle některých pramenů nebyl toxikologický rozbor z tohoto důvodu vůbec proveden.

Některá možná vysvětlení se však v průběhu let přece jenom vynořila. Především se ukázalo, že oba muže spojovalo ještě něco víc než to, že opravovali elektroniku a žili v jednom městě. A sice hluboká víra v existenci mimozemských civilizací.

Pentagon odtajnil informace o UFO: Hlásí čtyři sta setkání, vše prověřuje

Podle Cruzovy manželky i Cruzova otce praktikovali oba muži „vědecký spiritualismus“ a spolu s dalším kumpánem Eliciem Gomesem se opakovaně pokoušeli kontaktovat mimozemský svět – a to s dost zvláštními výsledky.

Jednoho dne například vybuchlo u Cruzových na dvorku speciální elektronické zařízení, které trojice společně sestrojila. O něco později všichni tři vyzkoušeli podobné zařízení znovu na pláži a Cruz potom své ženě tvrdil, že byli svědky podobné exploze na obloze, čímž zřejmě naznačoval, že jim mimozemská civilizace (nebo „něco“ tam na nebi) odpověděla.

Policie se po této výpovědi nicméně nepustila do pátrání po Vetřelcích, E. T. mimozemšťanech ani Predátorech, ale zaměřila se více na Gomese, protože jako jediný z trojice přežil, a byl tím pádem nejen nejdůležitějším svědkem schopným objasnit počínání obou mrtvých mužů, ale také hlavním podezřelým. Cruzova manželka se totiž zmínila také o tom, že Gomes se s jejím mužem párkrát popral. A Gomes si navíc občas odporoval ve svých výpovědích. Policie jej tedy zatkla.

Vizualizace UFO. Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Zářící těleso visící ve vzduchu…

Gomes po svém zatčení prohlásil, že byl skutečně spolu s oběma muži členem tajné společnosti „vědeckých spiritualistů“, pořádající pravidelné seance, jichž se všichni účastnili, a že k této společnosti patřili téměř všichni tehdejší elektroničtí specialisté nebo radioamatéři, které zná.

V tom mohl mít do jisté míry pravdu. Jestliže začátkem 20. století uchvátila radioamatéry na celém světě touha slyšet volání z dalekých lodí, v 60. letech to bylo všeobecně sdíleným přáním zachytit signál mimozemských civilizací. První cesty na oběžnou dráhu otevřely vesmír nejenom astronautům, ale také lidské fantazii.

V další výpovědi Gomes v podstatě potvrdil a upřesnil výpověď Cruzových příbuzných. Uvedl, že cílem elektronických experimentů, jež trojice společně podnikala, mělo být opravdu kontaktování mimozemských civilizací a že všichni tři doufali, že se jim podaří oslovit bytosti na Marsu. Dál dodal, že pokus na Cruzově zahradě skutečně skončil prudkou explozí.

Modelce z OnlyFans hrozí doživotí: Po smrti přítele unikají další detaily vztahu

K incidentu na pláži pak došlo podle Gomese 13. června toho roku, tedy dva měsíce předtím, než Viana a Cruz zemřeli. Viana s Cruzem ho prý tehdy ještě s několika dalšími spiritualisty pozvali na pláž v Atafone, asi 38 kilometrů od města Campos dos Goytacazes, v němž všichni žili.

„Právě když Gomes dorazil, snesl se prý z nebe ‚intenzivně zářící objekt‘ a vznášel se nad pobřežím. Toto záhadné těleso prý zůstalo viset ve vzduchu asi pět minut, pak údajně začalo stoupat… načež mělo dojít k již zmíněnému oslepujícímu záblesku a explozi, která prý otřásla budovami až 15 kilometrů daleko, tvrdil Gomes. V tehdejších novinách se pak objevila zpráva, že se při vyšetřování, pravděpodobně ze strany policie, našli nějací místní rybáři z Atafone, kteří tvrdili, že viděli, jak do oceánu spadl létající talíř,“ uvedl ke Gomesově výpovědi web Anomalies.

Záhadná smrt sester v Sydney: Každá zemřela v jiném pokoji, vedly tajemný život

Podle tohoto webu navíc prý přinesly tehdejší místní noviny O Cruzeiro ve vydání z 16. září 1966 informaci, že námořnictvo zachytilo 12. června, tedy den před explozí nad Atafone, podivnou sadu volacích znaků vysílaných stanicemi používajícími identifikaci, jež ve skutečnosti neexistovala. Žádné podrobnosti o tom, co námořnictvo slyšelo, prý ale nebyly hlášeny.

Tytéž noviny prý také uvedly, že obě olověné masky, které měli mrtví muži na očích, vznikly ve Vianově dílně, kde se našly stopy po jejich domácí výrobě spolu s knihou o „vědeckém spiritualismu“, v níž se prý psalo o maskách jako o ochraně před intenzivní září a o dalších doprovodných jevech. Noviny také zmiňovaly, že Viana se den nebo dva před incidentem v Atafone svěřil své sestře, že „brzy vykoná důležitou misi“ a že je to tajemství, jež prý nesmí nikomu prozradit…

Podivné svědectví kriminálníka

Policie posléze zjistila, že Viana, Cruz i Gomes byli zřejmě opravdu členy nějaké spiritistické komunity a zemřeli pravděpodobně při jednom z dalších experimentů, i když se přesně nezjistilo jak.

V roce 1969 se v několika brazilských novinách objevila zpráva, že se ke spoluúčasti na vraždě Viany a Cruze přiznal jistý muž jménem Hamilton Bezani a že podle něj šlo skutečně o spiknutí komunity vrahů. Bezani tvrdil, že tuto komunitu vedla žena a motiv vraždy prý byl loupežný. Viana a Cruz totiž údajně na výzvu vůdkyně přinesli do komunity v kufříku spoustu peněz v hotovosti a spiklenci je pod záminkou speciálního rituálu vylákali do kopců u Niterói. Bezaniho úkolem prý bylo všechny tam ve voze odvézt a čekat.

Pláž v Kanadě pronásleduje záhadný jev. Vyplavují se na ni lidská chodidla

Pod kopcem Vintém prý vůdkyně komunity a její kumpáni namířili na Vianu s Cruzem revolvery, donutili je vystoupit, a pak je hnali nahoru do strmého kopce. Bezani měl čekat u vozu. U vraždy samotné tak prý neasistoval, ale k vozu se vrátili už jen spiklenci bez obou mužů a s sebou prý nesli jejich kufřík s penězi. Bezani také tvrdil, že jeden ze spiklenců se mu k vraždě přiznal. „Řekl mi: Zabili jsme je oba. Přinutili jsme je revolverem, aby si vzali jed,“ prohlásil údajně Bezani. Rozdělení lupu následující den se prý už raději nezúčastnil, protože mu došlo, že má být zřejmě také zabit.

Články o Bezanim byly koncipovány tak, že prý ho udala policii jeho příbuzná a Bezani, který byl údajně recidivista a mnohaletý bývalý vězeň, se při výslechu doznal. Nakonec se však nenašlo vůbec nic, co by takovou výpověď potvrzovalo. Policie naopak prokázala, že v době, kdy Viana s Cruzem lezli na Vintém, byli všichni jejich známí, které se jí podařilo identifikovat (včetně Gomese), ve městě Campos, kde všichni žili, a nikdo s nimi do Niterói necestoval.

Bylo také prokázáno, že oba muži přijeli do tohoto města autobusem, takže byl nesmysl, že by je tam Bezani vezl vozem. Dodnes je sporné, zda celá Bezaniho výpověď byla jen nějaká novinářská kachna, nebo zda to byl nějaký nešťastník, jenž si vymýšlel, aby se udělal zajímavým.

Případ zůstal nevyřešen

Skutečnost, že na smrt obou mužů měla nějakým způsobem vliv jejich spiritistická komunita, však zůstává dodnes nejvěrohodnějším vysvětlením případu. Podle listu Flying Saucer Review z roku 1967 potvrzuje tuto hypotézu i to, že v roce 1962 se na jiném kopci v Rio de Janeiru, a sice na vrchu Cruzeiro, našel další mrtvý nadšenec do elektroniky s měděnou maskou na očích, a sice opravář televizorů Hermes.

Otázka, co přesně se však kopci či na kopcích stalo, však zůstala dodnes bez odpovědi. Ani exhumace těl, k níž došlo právě v roce 1967, nevnesla do věci jasno.

Kdo zabil rodiče Lizzie Bordenové? Krásku porota osvobodila, pochyby ale zůstaly

Podle všeho oba muži (i Hermes, pokud je zpráva o něm pravdivá) skutečně vystoupali na kopec s komunitním posláním pokusit se opět navázat kontakt s mimozemskou civilizací. Olověné masky přes oči a pogumované pláště je zřejmě měly chránit před očekávaným oslňujícím zábleskem a k navázání kontaktu použili nejspíše nějaké drogy, zapíjené vodou, kterou si donesli.

Fakt, že prázdnou láhev chtěli vrátit zpět do obchodu, svědčí o tom, že předpokládali, že svůj experiment přežijí. Bohužel se jim ale stal osudným, přičemž je nejspíše zabila aplikovaná droga, zřejmě silné psychedelikum.

Důkazy pro tuto hypotézu však chybějí. „Manoel Pereira da Cruz a Miguel José Viana vylezli na kopec Vintém s posláním v hlavě. Nasadili si na oči olověnou masku. Pak jejich svět potemněl – a záhada případu s olověnými maskami začala,“ uzavírá Kaleena Fragaová.