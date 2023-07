Rekreanty na australském západním pobřeží překvapil tajemný předmět, který vyplavilo moře. Od pondělního rána, kdy jej místní našli, ho stráží policie. Odborníci spekulují, o co se může jednat.

Záhadný válec, který se v pondělí objevil na australském pobřeží. | Foto: ČTK

Rezavý asi dvoumetrový kovový válec vyplavilo moře na břeh pláže Green Head asi 250 kilometrů od západoaustralského města Perth. Našli ho místní, kteří ihned upozornili policisty. Ti se na místo vydali a kontrolují, aby se k objektu lidé nepřibližovali. Odborníci zatím neví, o co se jedná, vyslovili ale už několik dohadů, informoval australský web WAtoday.

Pochází z oběžné dráhy?

Objekt měří něco mezi dvěma až třemi metry. „Vypadá to, že je vyrobený z uhlíkového vlákna,“ odhadl nálezce Garth Griffith pro ABC News. Objev je zatím v rukou federálních úřadů, které jej zkoumají.

Do doby, než ho odstraní z pláže, požádali úředníci obyvatele, aby se k místu nepřibližovali. Podle Australské vesmírné agentury se může jednat o část vesmírného modulu ze zahraničí.

Podle astrofyzika Brada Tuckera z Australské národní univerzity startuje denně mezi pěti až deseti raketami po celém světě. Při vzletu od nich odpadává několik částí, než se dostanou na oběžnou dráhu. „Nejspíš se jedná o jednu z nich. Na válci nejsou vidět opálené stopy, které by měla po návratu atmosférou,“ konstatoval pro Watoday.

Nejvíce se záhadný válec podobá zbytku rakety, kterou vypustila v roce 2017 Indická kosmická agentura. „Myslím si, že se jedná o palivovou nádrž z modulu Chandrayaan-3,“ řekla expertka na vesmírnou archeologii Alice Gormanová pro The Guardian.

Diskuze na internetu

O povaze nalezeného tělesa diskutují kromě odborníků také laičtí nadšenci. Jeden z komentujících na webu WAtoday navrhl, že by se mohlo jednat o nádrž na vodu z dopravního letadla Boeing 777. Tvar totiž opravdu připomíná nejmenší model, který se do nich umisťuje.

Teoreticky se nabízí i možnost, že jde o nádrž z letadla Malajských aerolinek. V roce 2014 spadlo někde nad Indickým oceánem a nikdy se všechny jeho části nenašly. Australská policie však v reakci na tuto teorii vydala prohlášení, že se s největší pravděpodobností nejedná o předmět pocházející z komerčního letadla.

Fantastické teorie

Mezi lidmi se objevily i teorie jako z filmu. Část z nich vtipkuje, že jde o gigantickou plechovku na pivo. Podle jednoho uživatele, by to mohl být destilační kotel z ilegální palírny. Prý se mohlo stát, že po výbuchu cestoval přes řeku Moore až do zátoky Julian, kde ho našli.

S méně pravděpodobným scénářem přišli také milovníci mimozemšťanů. Podle nich se jednoznačně jedná o část UFO, v překladu neidentifikovatelného létajícího objektu.