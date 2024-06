Záhadu letu MH370 může vyřešit po 10 letech tajemný signál. Zachytil ho mikrofon

Vědci možná našli vodítko k vyřešení jedné z největších záhad v dějinách letectví. Už je to deset let, co se ztratil Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines s 239 lidmi na palubě. Pilot zničehonic přestal komunikovat s leteckými dispečery a doteď se neobjasnilo proč. Nenašlo se ani samotné letadlo. Nyní však odborníci zachytili podmořské zvukové signály, které by mohly záhadu letu MH370 objasnit. Experti z anglické Cardiffské univerzity doufají, že se jim na základě dat z hydrofonu povede letadlo lokalizovat a poté zjistit, co se osudného dne stalo.

Záhada letadla společnosti Malaysia Airlines, které v březnu 2014 zmizelo na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu s 293 lidmi na palubě, zatím nebyla vyřešena. | Foto: ČTK/ZUMA