Propusťte Palestince, osvoboďte nás. Hamás zveřejnil video tří zajatkyň

ČTK

Palestinské islamistické hnutí Hamás zveřejnilo video tří zajatých Izraelek. Na kameru hovoří jedna z nich, přičemž kritizuje izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vyzývá jej, aby zajistil propuštění všech rukojmích, informuje zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Agentura AP uvedla, že krátké naléhavé prohlášení pravděpodobně vzniklo pod nátlakem. Palestinští radikálové při krvavém útoku na jižní Izrael 7. října unesli zpět do Pásma Gazy přibližně 240 lidí.

Trojice zajatkyň, která se objevila na videu zveřejněném Hamásem | Foto: Profimedia