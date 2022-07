Sněmovna reprezentantů v USA schválila zákaz útočných střelných zbraní

ČTK

Americká Sněmovna reprezentantů v pátek schválila návrh zákona, který by zakázal prodej některých typů útočných střelných zbraní. Informovala o tom agentura AP. Norma by byla návratem ke stavu z let 1994 až 2004, kdy tato omezení také platila, předpokládá se ale, že ji zablokuje Senát. Snahu o omezení dostupnosti některých střelných zbraní ze strany demokratického prezidenta Joea Bidena vyvolaly nedávné tragédie včetně střelby na škole v texaském Uvalde, kde zemřelo 21 lidí.

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu | Foto: ČTK