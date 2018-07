Zakázal Trudeau Kanaďanům cestovat? Ne, chce je jen vybídnout k domácí turistice

/VIDEO/ V kanadském online deníku Debate Post se objevil článek s titulkem, že Trudeau se snaží zakázat Kanaďanům opustit kvůli dovolené Kanadu. Šlo ale o dezinformaci.

Článek internetového deníku Debate Post vycházel z videa, na němž Justin Trudeau zodpovídal otázky reportérů v Ottawě. Když byl dotázán, zda by Kanaďané neměli bojkotovat americké zboží a americké turistické destinace v odvetě za zavedení nových cel, kanadský premiér odpověděl: "Pokud jde o Kanaďany, stále se snažím přimět je k tomu, aby cestovali po své vlastní mimořádné zemi, aby trávili dovolené doma, aby pokračovali v kupování kanadského zboží, a pokud si k tomu najdou další extra důvody, tak tomu tak bude."

Podle titulku Debate Post se tak Trudeau pokusil zakázat Kanaďanům cestovat do zahraničí. Článek ale vynechal konec jeho odpovědi, kdy premiér řekl: "Myslím si ale, že je důležité, aby si Kanaďané rozhodli sami, jak chtějí utratit své peníze.

Jak upozorňuje agentura AFP, kanadská dolní sněmovna nebude zasedat až do 17. září, takže kanadští poslanci nemohou o žádných cestovních omezeních až do konce prázdnin hlasovat. Článek navíc podle agentury úmyslně vložil do zvláštních uvozovek Trudeauova slova o kupování kanadského zboží, aby tak vyvolal bojkot stejnojmenné kampaně prosazované kanadskou vládou. Premiér přitom tato slova v rozhovoru nijak nezdůrazňoval a uvozovky nenaznačoval.

"Článek sice správně uvádí, že zpravodajství kanadské mediální společnosti Global News informuje Kanaďany o možnostech nákupu lokálních výrobků, pokud se rozhodnou bojkotovat americkou produkci, ale toto zpravodajství nijak nesouvisí s Trudeauovými výroky. Žádná oficiální kampaň vyzývající k bojkotu amerického zboží v tuto chvíli neexistuje," dodává AFP.