Dozvuk MeToo: Zakladatel Guess opouští vedení firmy kvůli sexuálnímu obtěžování

Firma Guess a Paul Marciano zaplatí také odškodné pěti lidem v celkové výši 500 tisíc dolarů (v přepočtu 11 milionů korun). Jejich jména však nejsou známa. Jako šéf představenstva Marciano skončí, jeho členem zůstane do ledna 2019. Ve firmě bude působit už jen na pozici kreativního ředitele.

Obvinění proti Marcianovi se objevilo v únoru, kdy americká modelka Kate Upton zveřejnila na svém twitteru příspěvek, že je pro ni zklamáním, že ženská značka Guess stále zaměstnává Paula Marciana jako svého kreativního ředitele. Tímto příspěvkem se také přihlásila k hnutí MeToo, jejíž členové se otevřeně přiznávají, že se staly oběťmi sexuálního obtěžování.

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo