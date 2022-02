Děti ze Zambie chtějí studovat. Jedinou nadějí jsou pro ně štědří Češi

A bez peněz od dárců se Gladys sen o školním vzdělání nikdy nesplní. Organizace Njovu Zambia, která adopci na dálku zprostředkovala, a kterou založilo několik Čechů, pro ni i další děti ze Zambie nyní naléhavě shání nové dárce.

Jednou ze spoluzakladatelek organizace je i bývalá redaktorka Deníku Vendula Tembo. Ta si ještě jako studentka vyzkoušela dobrovolnictví v Zambii a podmínky, v nichž tamní děti vyrůstají, ji šokovaly natolik, že s kamarádkami později založily neziskovou organizaci. „Projekty naší organizace jsme za několik let pomohli tisícům dětí. Máme dětský domov, vyučovali jsme děti řemeslům a provozujeme rovněž komunitní centrum pro sociálně ohroženou mládež v zambijském hlavním městě, Lusace,“ nastiňuje Tembo.

V komunitním centru dětem z extrémně chudých rodin pomáhají nesklouznout do alkoholové či drogové závislosti. A zároveň jim umožňují prožít alespoň trochu z dětství, na jaké má nárok každé dítě – v centru si vyzkouší třeba různé volnočasové aktivity.

Jak pomoci?

Tím nejzásadnějším je v centru ale podpora vzdělávání. Organizace zprostředkuje takzvanou adopci na dálku, kdy dárce svými několik let trvajícími příspěvky zabezpečí, aby dítě mohlo vystudovat základní a střední školu. Studium je přitom naprosto rozhodující, pokud jde o budoucnost dětí. „Bez školy mladí nemají šanci najít si práci. V Zambii je těžká ekonomická situace a málo zaměstnavatelů, tím pádem velká konkurence na každé pracovní místo. Pokud někdo nemá vzdělání, k práci se nedostane. Mladí bez práce pak žijí v naprosté chudobě, zvyšuje se kriminalita a často propadají alkoholu nebo drogám,“ vysvětluje Tembo.

I příběh Gladys ukazuje, jak důležité je vzdělání pro děti a mladé ze Zambie - a že pokud dostanou šanci studovat a vzdělávat se, využívají ji na maximum. „Do adopcí jsme Gladys přijali před sedmi lety. Začala chodit do páté třídy. Pochází z pěti sourozenců, kteří žijí pouze se svou maminkou v chudinské čtvrti. Maminka prodává zeleninu na trhu a její příjem vystačí rodině sotva na jídlo. Nikdo z dětí proto nechodil do školy, protože si to rodina nemohla dovolit. V 9. třídě, když jí bylo sedmnáct, Gladys otěhotněla a porodila zdravá dvojčátka. V chudinských čtvrtích v Zambii asi polovina děvčat otěhotní před osmnáctým rokem. Musela na jeden rok školu přerušit, ale chtěla se ke studiu co nedříve vrátit. Bohužel otec dětí od ní odešel a rodinu nijak nepodporuje. Gladys stále bydlí u své maminky, která by radši chtěla, aby se Gladys provdala, ale ta se proti její vůli před třemi roky rozhodla jít zpátky do školy. Je opravdu velice cílevědomá a jsme rádi, že se do školy vrátila. Jsme na ni moc hrdí, že zvládá chodit do školy a starat se o děti," popisuje Tembo.

Dlouhodobý závazek

Příspěvek na vzdělání může dětem a mladým zcela změnit život – nebo ho i zachránit. Jejich rodiny si školu dovolit nemohou a pro děti, o které se stará organizace Njovu Zambia, jsou tak jedinou šancí čeští dárci. „Bohužel v poslední době hodně lidí odstoupilo od adopcí na dálku. Jednak proto, že Zambie je poměrně drahá a příspěvky pro děti z této africké země jsou tak vyšší, než třeba u jiných afrických států. A Češi také v posledních letech poměrně odstoupili od pomoci lidem v Africe,“ konstatuje Tembo.

Adopce na dálku je podle ní také dlouhodobým závazkem. Ročně vyjde na zhruba osm tisíc korun, a děti peníze potřebují po celou dobu základního i středoškolského studia, tedy i po dvanáct let. „Dárcům jednou až dvakrát ročně posíláme jejich vysvédčení, fotografie a dopisy,“ nastiňuje Tembo fungování projektu.

Problémem ovšem je, když si někdo po určitém čase adopci rozmyslí. „Pak se stává, že dítě musí ze školy odejít. Právě to nyní řešíme u několika dospívajících, i u Gladys. Jejich dárci odstoupili a reálně jim hrozí, že nedostudují, i když jim chybí k dokončení školy třeba už jen rok, dva, tři. Je to těžké, když se o ně staráme třeba deset let,“ říká Tembo.

Organizace proto nyní nejakutněji shání dárce pro tyto dětí. Nemusí jít nutně o adopci, ale třeba i o jednorázový příspěvek. „My jako organizace nemáme prostředky, kterými bychom jim dostudování mohli zajistit. Dárci jsou pro ně jediná šance, neboť jejich rodiny si náklady na školu nemohou dovolit,“ upozorňuje Tembo.