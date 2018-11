Zemřel šéf ruské rozvědky GRU. Trpěl vážnou nemocí, tvrdí ministerstvo

Igor Korobov se do čela GRU postavil v roce 2016 a během své téměř tříleté služby obdržel nejvyšší státní vyznamenání, titul Hrdina Ruska. Během letošního roku však rozvědka zaznamenala řadu neúspěšných operací, odhalených západními zpravodajskými službami a médii.

Po neúspěšném pokusu o vraždu bývalého agenta Sergeje Skripala a následném odhalení operace západními médii se v Rusku objevily spekulace o tom, jaký bude další osud šéfa rozvědky. Neověřené informace z ruských médií podle agentury Reuters říkají, že si ho kvůli kauze předvolal sám prezident Vladimir Putin.

#BREAKING: Head of #Russia's Military Intelligence Directorate (GRU), Colonel General Igor Korobov has died “after a long and serious illness,” @mod_russia says. pic.twitter.com/ZWJciz9KlF