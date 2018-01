Záplavy v Kalifornii si vyžádaly nejméně 17 obětí. Mezi nimi i čtyři děti

Kalifornské město Montecito, které bylo nejhůře postiženo rozsáhlými sesuvy půdy, stále prohledávají stovky záchranářů, kteří po více než dvou dnech od katastrofy doufají v zázrak, že pod nánosy půdy a troskami domů mohl ještě někdo zůstat naživu.

Vedoucí hasičských sborů Gary Pitney zatím optimismus neztrácí. "Doufáme, že ještě nalezneme přeživší, řekl Pitney. Zároveň však přiznal, že pravděpodobnost, že naleznou spíše mrtvá těla, stoupá. „Budeme muset tuto realitu přijmout,“ dodal.

Pátrání komplikuje bahnitý povrch nebo spadané stožáry a dráty elektrického vedení.

#CAstorm - Members of Santa Barbara County Fire’s Task Force 1 aid in searching a home in Montecito. pic.twitter.com/DntbXttfo3

Podle úřadů se nejmladší obětí neštěstí, které vyvolaly prudké deště, stala tříletá holčička, nejstarší 89letý muž.

Více než 40 lidí se také pohřešuje. Podle šerifa Billa Browna jsou mezi nimi nejen "aktivně pohřešovaní", ale i ti, jejichž jména padla při telefonátech na operační středisko a středisko pomoci rodinám.

Tito lidé podle Browna mohli opustit postiženou oblast před neštěstím a být v pořádku, nezvládli se ale ještě spojit s rodinou a přáteli.

Více než padesátikilometrový úsek pobřežní dálnice 101, která spojuje jih a sever Kalifornie, zůstává uzavřený. Nepřístupných pro plavce je také čtrnáct pláží, a to kvůli kontaminaci vodou ze záplav. Úřady se obávají, že se do oceánu mohly dostat i odpadní vody či různé chemikálie.

#CAstorm- Aerial photos taken aboard Santa Barbara County Air Support Unit’s Fire Copter 308 showing mudflow and damage in Montecito. Photos by Matt Udkow/Santa Barbara County FD. pic.twitter.com/XfQo0NMD4o