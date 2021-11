Oblast jihozápadní Kanady a sousedních USA zasáhla silná bouře. Během dvou dnů v oblasti spadlo množství srážek, které obvykle naprší za celý měsíc. Nyní byla na místo vyslána i armáda, která má pomoci obyvatelům, které zasáhly silné záplavy a sesuvy půdy. Budou také oblast prohledávat.

Kanadská vláda tak vyhověla středeční žádosti provincie v nesnázích o federální asistenci. Potvrdil to ministr pro nouzovou připravenost Bill Blair, informuje server The Guardian.

Vojáci mají pomáhat s evakuacemi, usnadnit zásobování a ochránit obyvatele před přírodní katastrofou. Řada vojáků se již na místě nachází, další jednotky mají dorazit brzy, uvedla kanadská ministryně obrany Anita Anandová.

Aerial footage captures the catastrophic flood damage in #Abbotsford, BC. 1100+ homes evacuated, parts of Hwy 1/Trans-Canada Hwy completely submerged, farms underwater. Photos: Sophia Middleton https://t.co/EVd0R3DDbx pic.twitter.com/YvjeIcO3Lp — Darcy Matheson (@darcynews) November 16, 2021

Zničující záplavy a klimatické změny

Opatření přichází po vyhlášení nouzového stavu premiérem Britské Kolumbie Johnem Horganem. To má varovat před možným nárůstem obětí na lidských životech.

„Posledních několik dní bylo pro obyvatele Britské Kolumbie extrémně obtížných,“ uvedl premiér Horgan. „Silné deště, větry a záplavy zdevastovaly celé komunity naší provincie,“ dodal s tím, že takováto událost se stává jednou za sto let, nicméně narůstající pravděpodobnost podobných výkyvů „je způsobena vlivem klimatických změn“.

Dále podle premiéra provincie omezí cestování, aby byla schopna zajistit pohyb nezbytného zboží. Úředníci rovněž varovali před krizí spojenou s blahobytem zvířat. Ministryně zemědělství Lana Pophamová informovala, že záplavy už usmrtily tisíce zvířat.

Izolace a evakuace

Jižně přes hranice v sousedním americkém státě Washington již ve středu začala voda ustupovat. Povodně v pohraničním městě Sumas poničily tři čtvrtiny domovů a zanechaly 1 600 obyvatel bez energií. Tisíce lidí tak musely z místa odejít.

V Kanadě si extrémní počasí zatím vyžádalo jednu oběť. Ženu v Britské Kolumbii usmrtil podle The Guardian sesuv půdy. Komunity zůstávají odtrhnuty od zbytku provincie a naděje na brzké zlepšení situace se zdá být v nedohlednu.

Město Vancouver zůstává izolované od zbytku země. Je zablokovaná dálnice a dvě největší železniční společnosti, Canadian National a Canadian Pacific uvedly, že poškození jejich tratí zastavilo nákladní dopravu.

Ve městě Abbotsford zasahují záchranáři vrtulníky a loděmi. Zachránili již 184 osob. Starosta Henry Braun varoval, že hrozí „katastrofální“ záplavy, pokud jejich odčerpávací stanice zkolabuje. „Nic nestojí za to, aby vám to vzalo život,“ apeloval na obyvatele starosta města. „Prosím každého, kdo toto poslouchá, aby dbal na evakuační příkaz a odjel. Zítra ráno už může být pozdě.“

Většina této oblasti leží na místě bývalého jezera Sumas Lake, které bylo vysušeno v minulém století. Představitelé města se obávali, že čerpadla, která odvádějí vodu z nádrže rychlostí půl milionu galonů vody za minutu, jsou na pokraji selhání. To by bývalo znamenalo, že by město zasáhlo ještě více vody.

Floods and landslides in Canada killed at least one person and cut all rail access to the country’s largest port in the city of Vancouver https://t.co/tJyPlleWd7 pic.twitter.com/xwB8bYlUPP — Reuters (@Reuters) November 17, 2021

Stovky místních obyvatel se však zapojily do skládání pytlů s pískem kolem odčerpávací stanice. Braun ve středu ráno informoval, že voda ustupuje a stanice tedy zřejmě nápor vody vydrží.

Noc v McDonaldu a farmáři na vodních skútrech

Trina Ennsová, obyvatelka Abbotsfordu uvedla pro CBS News, že se sousední rodinou přenocovala v restauraci rychlého občerstvení McDonald’s poté, co opustili své nedaleké domovy. „Mnoho lidí přespalo i v autech,“ uvedla. Manažer pobočky zorganizoval svoz lidí lodí do restaurace, aby se tam mohli ukrýt před vodou.

I ve městě Merritt prosily úřady obyvatele, aby uposlechli výzvě povinné evakuace. Místní most se totiž zřítil do rozvodněné řeky Nicola. Současně se také vlivem návalu vody na místní čističky kontaminovala voda v ulicích splašky.

Na město přes noc navíc napadl sníh. Desítky místních však i přes to odmítají své domovy opustit z důvodu obav z rabování. Místo toho sdílejí na sociálních sítích tipy, jak hledat jídlo.

Obyvatelé Sumas Prairie, rozlehlé zemědělské oblasti severovýchodně od Abbotsfordu, strávili poslední dva dny zoufalými pokusy o evakuaci zemědělských zvířat. Někteří dokonce k nahnání stád vodou použili vodní skútry. Fotografie těchto situací hojně kolují po sociálních sítích. Silné záplavy však postihují i domácí zvířata.

Canada province expects death toll to rise after 500-year flood https://t.co/m9lDroa5vN pic.twitter.com/AzJm2VmsQU — Reuters (@Reuters) November 17, 2021

Úřady Britské Kolumbie již začaly vyčíslovat škody. Naštvaní obyvatelé se však ptají, proč vláda nevyužila vlastní bezpečnostní systém mobilní sítě i přes to, že pršel rekordní objem deště, kolabovaly dálnice a padaly mosty. Tento systém zavedla Kanada po celé zemi před třemi lety. V Britské Kolumbii ho ale zatím nikdy nevyužili, a to ani letos v červenci, kdy extrémně horké počasí zasáhlo jihozápadní části provincie a usmrtilo téměř 600 lidí. Mnoho lidí tak o krizové situaci spojené s dešti dlouho nevědělo, například až do té doby, než sami vyrazili na cestu a zjistili, že jsou dálnice uzavřené.

„Mysleli jsme si, že tu ty věci budou navždy. Dálniční mosty, které jsme postavili před třiceti lety a byly součástí našich životů, jsou zcela zničeny,“ uvedl

Andy Harrington, který žije nedaleko města Chilliwack, 100 kilometrů východně od Vancouveru. „Míra škod je opravdu velmi obtížně pochopitelná.“