Na Marsu byla voda v kapalném formě mnohem déle. Kaňony vyhloubily záplavy

Příčinou zmíněných záplav, mnohdy až katastrofického rozměru, byla jezera, která jsou v současné době zcela vyschlá. Podle vědců byla ale v minulosti plná vody, která přesáhla břehy a vylila se do přilehlých míst. Jedno z jezer o objemu 45 kilometrů krychlových navíc dodnes podle serveru Independent zachovává reliéfy, které naznačují, že došlo k přetékání jezera a rozsáhlým záplavám.

Rozbouřené vodě tak stačilo pouze několik týdnů, aby vyhloubila kaňony. Vědcům zjištění může odpovědět na otázku, zda kaňony vznikaly postupně několik let, nebo šlo o krátké přírodní katastrofy.

Autor článku zveřejněného v časopise Geology, Tim Goudge, proto potvrzuje, že se pravděpodobně jedná o druhou variantu. „Obrovská jezera jsou na Marsu poměrně běžná, některá dokonce dosahují rozměru Kaspického moře. Záplavy proto měly významný dopad na formování povrchu“ vysvětluje Goudge.

