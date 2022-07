V některých částech regionu napršelo o víkendu za několika hodin více srážek, než je měsíční průměr, napsal deník Sydney Morning Herald. Podle meteorologického úřadu spadlo v mnoha oblastech více než 200 milimetrů srážek a někde až 350 milimetrů.

Silné deště způsobily, že se přes noc rozlila přehrada Warragamba, která je hlavní zásobárnou vody pro Sydney, uvedly vodohospodářské úřady. Únik vody bude podle jejich modelování srovnatelný s velkým rozlivem z loňského března.

Za poslední den bylo ze zaplavených oblastí zachráněno 29 lidí. Jeden z nich hodinu visel na sloupě, než se k němu dostala záchrana.

Australská vláda poskytla státu stovku vojáků, kteří pomáhají s pytli s pískem, a dva vrtulníky na pomoc při případných záchranných akcích, uvedl v televizi Sky News ministr obrany Richard Marles.

Meanwhile in Camden… Remember all telling us it will never rain again. Global warming lol #auspol #sydneyfloods pic.twitter.com/htEP3zgS9i