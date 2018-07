Záplavy v Japonsku už mají 179 obětí, tisíce lidí jsou uvězněny ve školách

Jedná se o tragický výsledek silných dešťů, které Japonsko postihly o minulém víkendu. Místní obyvatele navíc z příbytků nevyhnal jen déšť, ale rovněž i rozsáhlé sesuvy půdy. Ty bahnem a kamením zahalily i celá podlaží některých domů. Nánosy se nyní snaží probít přes sedmdesát tisíc záchranářů, aby vypátrali další případné oběti.

Přes deset tisíc lidí se před pohromou stále schovává pod střechami veřejný budov, a to především na zmíněném západě země, ale také ve středním Japonsku. Využity jsou především školy, kde lidé spí na matracích, které byly vytaženy z tělocvičny.



Premiér Šinzó Abe se ve středu do postižené oblasti vydá, aby se s lidmi, jimž povodně uškodily nejvíce, osobně setkal. Patří mezi ně například Hiroko Fukudová, která spolu s manželem musela poslat jejich dceru k příbuzným do bezpečnějších míst, neboť dívka byla tak vystresovaná, že úplně přestala jíst.

Rodina opustila svůj dům v pátek. V pondělí jej pak našla, především v přízemí, úplně zatopený. „Můžeme se smířit se ztrátou spotřebičů, ale ne se ztrátou vzpomínek. Fotky naší dcery, kde jí byly tři roky, už nikdy zpátky nedostaneme,“ řekla Fukudová britskému deníku The Guardian.

Some of you may be wondering the current state of the #japanflood. The southwestern region of #Japan has been hit the hardest and there are still bodies being found. Here is my perspective on this #naturaldisaster & the state of #Osaka. #news #japanfloods https://t.co/VACmducJ0Y pic.twitter.com/ISEqi2krAR