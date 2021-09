Silný vítr a déšť, pozůstatky hurikánu Ida, si na severovýchodě Spojených států vyžádaly podle aktualizované bilance nejméně 46 obětí. Oblast státu New York a okolí v noci ze středy na čtvrtek zasáhly bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr. Pro zhruba 20 milionů lidí stále platí varování před záplavami, píše CNN. Hurikán minulý týden udeřil na americkou pevninu ve státě Louisiana, na jihu USA si živel vyžádal 13 obětí. Americký prezident Joe Biden dnes navštíví New Orleans.

Bleskové záplavy v newyorské čtvrti Bronx, 2. září 2021 | Foto: ČTK

V největším městě USA New Yorku zahynulo 15 lidí, z nichž 11 pravděpodobně utonula v suterénních bytech, uvedla dnes newyorská policie. Například dva lidé, matka se synem, zahynuli, když se do jejich sklepního bytu nahrnula voda poté, co se částečně zřítila zeď domu.