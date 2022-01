155 dní. Přesně tolik trval devatenáctileté Zaře Rutherfordové let kolem světa. Svým ohromujícím kouskem se dívka zapsala do dějin. Vzhledem ke svému věku totiž nyní drží titul nejmladší ženy, která kdy obletěla svět. „Rekord byl dosažen 20. ledna 2022, kdy je Zaře přesně 19 let a 199 dní," uvádí se na facebookové stránce FlyZolo, což je oficiální stránka Zařina letu.

Nejmladší žena, jež obletí svět. Pilotka usilující o rekord přistála v Benešově

Na belgickém letišti Kortrijk-Wevelgem, odkud Zara startovala, přistála ve čtvrtek kolem poledne. Kromě titulu nejmladší ženy, která obletěla svět, jí její let vynesl ještě několik dalších prvenství. „Je nejmladší osobou, která sama obletěla svět v microlightu a je rovněž první Belgičankou, která letěla kolem světa. Po celou dobu letu byla ve spojení se zkušenými piloty a konstruktéry jejího letadla," stojí na facebookové stránce FlyZolo.

Devatenáctiletá Belgičanka celkem překonala vzdálenost 52 080,3 kilometrů a ve vzduchu strávila celkem 200 hodin. Najdelší vzdáleností, kterou uletěla najednou, bylo dva tisíce kilometrů. Přistála na 69 místech po celém světě - navštívila pět kontinentů a jednačtyřicet zemí. Celkem vzlétala a přistávala během své cesty jednasedmdesátkrát, protože se dvakrát zastavila na stejném letišti.

Místo Prahy Benešov

Jednou z jejích posledních evropských zastávek byl i český Benešov. Přistála tam neplánovaně, původně byla jejím cílem Praha. „Jsou situace, které neovlivníte a jednou z nich je počasí. Na Zaru jsme se těšili na Letišti Praha, ale kvůli mlze přistála v Benešově. To, pro co se Zara rozhodla, je velmi obdivuhodné a inspirativní, protože může povzbudit i ostatní ženy, aby se věnovaly vědě, technickým oborům, ale i letectví. Sólo cestou chce Zara ukázat mladým ženám, že mohou být odvážné, ambiciózní a plnit si své sny,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

A samozřejmě nechyběla zastávka ve slovenské Senici, městě, kde bylo vyrobeno její letadlo - ultralight Shark. „Mým cílem je povzbudit dívky a mladé ženy, aby šly za svými sny a usilovaly o kariéru v letectví a vědeckotechnických, matematických a konstruktérských oborech,“ uvedla Rutherfordová při této zastávce, u které byl přítomen i čtenář Deníku Karel Procházka.

Setkání se Zarou Rutheford. Nejmladší žena oblétává svět, zastavila se v Senici

Zařino letadlo, Shark, neboli Žralok, se řadí k nejrychlejším ultralightům na světě. Vzniklo při spolupráci předních českých a slovenských odborníků a oni sami o něm mluví jako o československém letounu. „Senica je kousek od moravských hranic. Šéfkonstruktér Jaroslav Dostál je z Hodonína a celý vývoj Sharku se prakticky odehrál v České republice, protože na Slovensku nebyl dostatek lidí, kteří dokáží podobné letadlo navrhnout. I největší subdodavatele máme v Česku,“ shrnul před časem pro Deník jednatel společnosti SHARK.AERO Vladimír Pekár, který se stará o výrobu Sharků.

Letadélko, které obletělo svět

Zaře Rutherfordové a jejímu otci, rovněž pilotovi, který ji v cestě kolem světa podporoval, stačil prý jediný den, aby věděli, že pro tento jedinečný výkon si vyberou právě Shark. „Z toho, co Zara dokázala, mám husí kůži. Pro nás jako výrobce letadla je to dosažení mety, kterou jsem si dříve ani nedokázal představit. Vyrábíme tady malé letadélko a teď obletělo svět, navíc jej pilotovala devatenáctiletá dívka. A také je to pro Shark obrovská reklama, cesta ukázala, co všechno zvládne - Zara letěla v teplotách plus pětatřicet stupňů, i mínus třicet stupňů," vyjádřil se pro Deník v den Zařina přistání po velké cestě Pekár.

Chtěli vyrobit sen každého pilota. Nyní československé letadlo letí kolem světa

On a jeho kolegové s dívkou byli po celou dobu její cesty kolem světa v kontaktu a poskytovali jí na dálku technickou podporu. Nezáleželo na časovém posunu, ve dne v noci byli takzvaně "na drátě". „Byli jsme v kontaktu 24/7 a stalo se i, že kvůli časovému posunu jsme spolu něco řešili ve chvíli, kdy v Senici bylo nad ránem. Nějaké problémy se vyskytly, posílaly jsme Zaře i technické výkresy, ale vždy jsme vše vysvětlili. A navíc měla při každé své zastávce neuvěřitelnou podporu od místních, kteří jí se vším pomohli," zavzpomínal na perné chvíle Pekár.

Její neuvěřitelný výkon má pro výrobce ultralightu Shark ještě i další přesah. „Na každé její zastávce Zaru místní neuvěřitelně přivítali. Celkem to byly asi tři tisíce lidí. Na sociálních sítích ji sledují desítky tisíc lidí a čísla stále rostou. Její let kolem světa je fantastickou a krásnou věcí a zejména něčím pozitivním i v této době," uvedl Pekár.