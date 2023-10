Hnutí Hamás s jistotou vědělo, že nemocnici Al-Ahlí v Pásmu Gazy v úterý večer poškodila vadná palestinská raketa vystřelená na Izrael, rozhodlo se však zahájit „globální mediální kampaň“, aby tuto skutečnost zakrylo, uvedl dnes ráno mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Armáda zveřejnila závěry z dronu, ze kterých lze podle ní vyvodit, že Izrael za úterním výbuchem v nemocnici nestojí.

Izrael zveřejnil záběry, které dokazují, že jeho dron nemocnici v Gaze nezasáhl | Foto: Profimedia

Izraelské zpravodajské služby také podle Hagariho disponují odposlechem, na kterém se dva zástupci hnutí Hamás baví o vadné raketě Islámského džihádu, jež nemocnici zasáhla. Při úterním výbuchu podle zdravotnických úřadů v oblasti, kterou Hamás ovládá, zahynulo kolem 500 Palestinců. I tuto bilanci však Izrael zpochybňuje; Hamás podle Hagariho počet mrtvých vědomě nadsazuje, píše agentura Reuters.

„Podle našich zpravodajců Hamás zhodnotil zprávy o explozi, pochopil s naprostou jistotou, že šlo o selhání rakety Islámského džihádu a rozhodl se zahájit globální mediální kampaň, aby zastřel, co se doopravdy stalo. Zašli i tak daleko, že nadsadili počet mrtvých,“ řekl dnes Hagari novinářům podle listu The Times of Israel (ToI).

Zveřejněné záběry z dronu izraelská armáda doprovází vysvětlením, že její vzdušné údery po sobě zanechávají kráter, který u nemocnice Al-Ahlí chybí. Požár na přilehlém parkovišti a úlomky munice na okolních, převážně neporušených budovách podle Izraelců podporují závěr, že explozi způsobila vadná raketa, kterou se pokusil odpálit palestinský Islámský džihád z prostoru hřbitova za nemocnicí.

Armádní mluvčí podle Reuters uvedl, že za posledních 11 dní bylo z Gazy odpáleno asi 450 raket, které selhaly a dopadly na jiné místo v enklávě, aniž by se dostaly přes hranici s Izraelem.