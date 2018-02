Zastavte soud, žádá Weinstein. Důkazy o obtěžování jsou nedostatečné, tvrdí

Producent Harvey Weinstein, jehož aféry týkající se sexuálního obtěžování spustily celosvětovou kampaň MeToo, požaduje po newyorském federálním soudu, aby zastavil jeho proces. Podle něj se totiž údajné útoky odehrály před mnoha lety a žaloba zatím nepředložila žádné důkazy. Na svou obhajobu také zmínil některé pozitivní výroky, které na jeho obhajobu uvedly některé hollywoodské hvězdy, například Meryl Streepová.

Weinsteinovi obhájci se podle soudních dokumentů odvolali na slova Jennifer Lawrenceové či Meryl Streepové, které k chování obviněného producenta neměly žádné výhrady. Lawrenceová například řekla moderátorce Oprah Winfreyové, že Weinsteina zná 20 let a vždy se k ní choval pěkně. Podle Streepové Weinstein při natáčení vždy vystupoval korektně.

Streepová se pak však proti jeho tvrzení ostře ohradila: „Používání mého prohlášení jako důkazu toho, že jiné ženy neobtěžoval, je ubohé. Tyto činy, kterých se měl dopustit, jsou jen jeho odpovědností," prohlásila. "A jestli je v soudním systému nějaká spravedlnost, zaplatí za to," dodala.

Newyorský soud totiž nyní projednává žalobu šesti žen, které měl Weinstein znásilnit. Producent však to, že by měl s některou z nich nedobrovolný sex, dlouhodobě popírá. Tato kauza odstartovala vlnu dalších obvinění, a to zejména prostřednictvím kampaně „MeToo“, která upozorňuje na nevhodné chování mužů vůči ženám, a to uvnitř i vně Hollywoodu.

Mezi ženami, které o producentově chování promluvily, jsou i hvězdy jako Salma Hayeková, Gwyneth Paltrowová nebo Angelina Jolie.

Weinsteinovi právní zástupci Phyllis Kupferstein a Mary Flynnová však zpochybnili pravdivost tvrzení, že producent ženám vyhrožoval zničením kariéry, pokud si na něj budou stěžovat. Zde zmínili právě Gwyneth Paltrowovoou, která uvedla, že ji producent obtěžoval v roce 1994 během natáčení filmu Emma.

O rok později Paltrowová dál s Weinsteinem spolupracovala a v roce 1998 získala dokonce Oscara za film z Weinsteinovy dílny. "Paltrowová se necítila natolik poškozena, že by odmítla znovu s Weinsteinem spolupracovat, a její kariéra nijak neutrpěla," uvedli obhájci.

Advokátníka Elizabeth Feganová, která zastupuje šest znásilněných hereček však uvedla, že její tým se těší na to, až bude "Weinstein a jeho spolupracovníci zodpovědní za desetiletí útoků a obtěžování." Obžaloba také uvádí, že producentova společnost roky fungovala téměř jako organizovaný zločin, kdy se snažila krýt jeho chování a nijak nezabránila útokům a obtěžováním na pracovišti.

Proto byla v minulých dnech podána žaloba i na jeho společnost. Ta se proti tomu ohradila s tím, že nikdo neměl ponětí o producentovu chování a že za své činy je zodpovědný výhradně on sám.

The Weinstein Company má za sebou řadu úspěšných hollywoodských snímků, k nimž v posledních letech patřily především díla režiséra Quentina Tarantina jako Nespoutaný Django či Osm hrozných.