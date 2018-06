Summit k migraci: Macron vyzval ke spolupráci se zeměmi mimo EU

Šestnáct zástupců členských států EU se v neděli odpoledne sešlo v Bruselu na neformálním minisummitu. Tématem byla mimo jiné eskalující migrační krize, přičemž se k ní postupně vyjádřila většina přítomných. Ta hlavní, oficiální schůzka, je nicméně naplánována na čtvrtek.

Jednání v belgické metropoli se zúčastnili vyslanci šestnácti členských zemí Evropské unie. Zasloužil se o něj předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, přičemž mělo jít pouze o neformální setkání.

Česká republika, konkrétně její zástupce, premiér Andrej Babiš, do bruselské schůzky nezasáhla. Účast jí údajně byla podle zástupců EU nabídnuta, Babiš se však spolu s dalšími členy Visegrádské skupiny (Polsko, Slovensko, Maďarsko) rozhodl, že na ni nedorazí.

Pracovní schůzka i porada

Jako první promluvila německá kancléřka Angela Merkelová. „Část dnešních diskusí bude o tom, jak ochránit naše hranice a jak zredukovat nelegální migraci. Jen tady ale problém nevyřešíme. Z toho důvodu mohou existovat dvoustranné a trojstranné dohody, v nichž si můžeme navzájem pomoci a nemusíme vždy čekat na vyjádření všech 28 členů. Berte dnešek jako pracovní schůzku i poradu, nic více, nic méně.“

Na Merkelovou navázal italský premiér Giuseppe Conte. „Rád bych prezentoval nový návrh Itálie, který byl sestaven na základě nedávných migračních problémů. Jedná se o evropskou migrační strategii na více úrovních, která obsahuje šest podmínek a deset cílů. Chceme navrhnout politiku regulace a řízení migračních toků do Evropy, aby byla účinná a udržitelná, a hodláme překonat nařízení z Dublinu. Regulace je založena na nedávných mimořádných událostech, problém bychom však rádi řešili strukturálně. Alespoň tak si to žádá veřejné mínění.“



Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil na to, že Evropa je pod velkým tlakem migrace už od roku 2015. "Díky tvrdé práci se nám však konečně daří příliv uprchlíků redukovat. K vyřešení podle mě potřebujeme několik jednoduchých a jasných nápadů. Evropskou hodnotou je respekt k lidským právům a právům jednotlivců, je to i úcta dalších států. A také jejich solidarita, jež nás drží pohromadě," uvedl.

Řešení musí být podle Macrona takové, aby při něm mohly spolupracovat státy EU. Ať už všech osmadvacet, anebo jen několik z nich. "To nicméně vyžaduje odpovědnost. Francie nepotřebuje žádné lekce, tento rok jsme přijali druhý nejvyšší počet žadatelů o azyl. S tímto chci jít kupředu se všemi, kdo jsou připraveni nabídnout řešení a dosáhnout pokroku," dodal.



Ono řešení musí omezit toky nelegálních migrantů a ukázat způsob, jak s tímto problémem bojovat. Musí se tak ale stát humánní cestou a pomocí jasné metody, řekl v proslovu Macron. "To znamená, že chceme dál usilovat o to, o co se Francie snaží už delší dobu, a to o spolupráci se zeměmi mimo EU. Konkrétně například v Libyi a dalších afrických zemích, na Balkáně či v Asii," uvedl francouzský prezident. Evropké státy podle něj také musejí ochránit své hranice.



Pouze stručně promluvil premiér Lucemburska Xavier Bettel. „Nejde o přežití jedné kancléřky. Jde o hledání společné migrační a azylové politiky v Evropě.“



S krátkou řečí vystoupil i španělský premiér Pedro Sánchez. „Španělsko plní své závazky. Jdeme s EU a chceme dosáhnout jakési společné reakce na globální výzvu, kterou jsou migrační toky, jež přicházejí ze západního Středomoří. Chceme ale také požádat ostatních členské státy o pomoc, abychom mohli lépe kontrolovat uprchlický tok, který k nám ze zmíněného místa proudí.“



Ozval se také potěšený dánský premiér Lars Rasmussen. „Evropa čelí tlaku migrantů, který není vyřešený, během několika posledních let jsme však udělali obrovský pokrok. Podívám-li se na to z dánské perspektivy, nyní máme nejmenší počet žádostí o azyl za posledních devět let. Je to samozřejmě způsobeno našimi opatřeními, ovšem také těmi, které učinila EU. Jsem rád, že se konečně hovoří o tom, jak potíž vyřešit externě. Ještě před rokem jsme nevěděli, jak problému čelit jinak než v rámci Evropy, teď jej můžeme rozluštit v úzké spolupráci s africkými zeměmi, odkud migranti přicházejí.“



Připravujeme další podrobnosti…