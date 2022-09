Dětem bylo sedm a deset let. Šlo o Novozélanďany korejského původu a jejich matku odhalili v Jižní Koreji již dříve. Až nyní ovšem na ni korejský soud vydal zatykač. Policie ji vzala do vazby ve středu v jednu hodinu ráno tamního času ve městě Ulsan na jihovýchodním pobřeží. „Schovávala se ve svém bytě,“ popsala jihokorejská televizní stanice YTV. Žena při převozu na policejní stanici popřela, že by děti zavraždila. Zakrývala si přitom obličej kabátem, aby ji média nemohla identifikovat, uvedl deník The Washington Post.